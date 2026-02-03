Peter Mandelson, ancien ambassadeur britannique à Washington, est accusé par Keir Starmer d'avoir «laissé tomber son pays» après des révélations sur ses liens avec Jeffrey Epstein, a déclaré Downing Street ce mardi.

AFP Agence France-Presse

L'ex-ambassadeur du Royaume-Uni à Washington Peter Mandelson, éclaboussé par les dernières révélations sur ses liens avec le pédocriminel américain Jeffrey Epstein, a «laissé tomber son pays», selon le Premier ministre Keir Starmer, cité mardi par son porte-parole.

Keir Starmer a également estimé nécessaire d'"agir rapidement» et ordonné la préparation d'une loi afin de pouvoir retirer à Peter Mandelson son siège à la Chambre des Lords, a ajouté le porte-parole de Downing Street.

Des suggestions dérangeantes

Peter Mandelson a été nommé à la chambre haute du Parlement en 2008 mais s'est mis en congé fin janvier 2025, après sa nomination à Washington. Il a été limogé de son poste d'ambassadeur en septembre, en raison de précédentes révélations sur ses liens avec Jeffrey Epstein.

D'après des documents publiés vendredi par le ministère américain de la Justice, il aurait fait profiter Epstein d'indiscrétions alors qu'il était ministre du Commerce du gouvernement de Gordon Brown: il lui aurait notamment transféré en 2009 un email interne, destiné au Premier ministre, sur la situation économique.

Et dans un autre échange d'emails de 2009 révélé par le «Financial Times», Peter Mandelson semble suggérer à Epstein de demander au patron de JPMorgan de «menacer légèrement» le ministre britannique des Finances d'alors, afin d'obtenir la réduction d'une taxe sur les bonus des banquiers.

Des relevés bancaires montrent par ailleurs que Jeffrey Epstein aurait transféré un total de 75'000 dollars (63'200 euros) en trois virements sur des comptes liés à Mandelson en 2003 et 2004. Peter Mandelson, qui était à l'époque député, a indiqué dimanche n'avoir aucun souvenir de ces virements, et ne pas savoir si ces relevés étaient authentiques.

Il part du parti travailliste

Il a aussi indiqué ne «pas parvenir à situer le lieu, ni à identifier la femme» dont le visage a été caviardé par les autorités américaines et qui se trouve à côté de lui sur une photo non datée le montrant en tee-shirt et caleçon. «Pour le public, entendre des personnalités politiques dire qu'elles ne se souviennent pas avoir reçu ou non des sommes d'argent importantes est tout simplement stupéfiant. Cela leur fait perdre confiance (...)», a déclaré le porte-parole de Keir Starmer mardi.

Ces documents marquent une nouvelle étape dans la chute de celui qui fut l'un des architectes du New Labour avec Tony Blair. Peter Mandelson a annoncé dimanche soir qu'il quittait le parti travailliste pour ne pas «causer davantage d'embarras» au parti, dirigé par le Premier ministre Keir Starmer.

Ce dernier a ordonné lundi un «examen» complet des contacts entre Peter Mandelson et Jeffrey Epstein pendant la période où il était ministre, soit de 2008 à 2010. La police de Londres a dans la foulée annoncé examiner des signalements sur des faits présumés de «mauvaise conduite dans l'exercice d'une fonction publique».

De son côté, la Commission européenne a annoncé mardi qu'elle allait «examiner» si Peter Mandelson, qui a été commissaire européen au Commerce entre 2004 et 2008, avait enfreint certaines règles de l'institution.