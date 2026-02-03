DE
Son testament dévoilé
Les 43 héritiers d'Epstein repartiront probablement les mains vides

Jeffrey Epstein a laissé un testament pour sa fortune de 630 millions de dollars américains. Mais les 43 bénéficiaires n'auront probablement rien, car l'argent sera utilisé pour indemniser les victimes.
Jeffrey Epstein a laissé derrière lui une fortune de 630 millions de dollars américains. Mais à qui profitera-t-elle? Deux jours avant sa mort, le 10 août 2019, le délinquant sexuel condamné a signé en prison un testament consigné dans le document «The 1953 Trust» du dossier Epstein, comme l'a rapporté Business Insider. 

Le testament désigne 43 héritiers, dont plusieurs personnalités. L'ex-compagne d'Epstein, Karyna Shuliak, devait recevoir 100 millions de dollars, dont des biens immobiliers comme sa villa à Manhattan et deux îles privées des îles Vierges des Etats-Unis. Ghislaine Maxwell, sa complice qui a été condamnée à 20 ans de prison pour trafic d'êtres humains, s'est vu attribuer 10 millions de dollars. Son avocat de longue date, Darren Indyke, et son comptable, Richard Kahn, sont censés recevoir respectivement 50 millions de dollars et 25 millions.

Argent jamais touché?

Le fait que les enfants de l'ex-ambassadrice norvégienne Mona Juul – actuelle cheffe de la diplomatie en Jordanie – aient été désignés comme héritiers de 10 millions de dollars a également fait sensation. Lundi, elle a été suspendue par le ministre norvégien des Affaires étrangères après que son nom est apparu dans le dossier Epstein. Le frère de Jeffrey Epstein, Mark, a lui aussi été mentionné: dix millions de dollars devaient être versés à un fonds fiduciaire pour ses enfants.

Mais un avocat a déclaré à «Business Insider» qu'il était fort probable qu'aucune des 43 personnes mentionnées dans le testament ne touche cet argent. La fortune d'Epstein doit être utilisée pour indemniser ses nombreuses victimes. Ces demandes d'indemnisation pourraient à elles seules épuiser complètement les 630 millions de dollars américains.

