Coup d'éclat lors de l'audition d'Hillary Clinton
0:37
«J'en ai fini!»:Coup d'éclat lors de l'audition d'Hillary Clinton

Vidéo de la séance publiée
Hillary Clinton perd patience lors de son audition sur l'affaire Epstein et quitte la salle

Hillary Clinton perd patience lors de son audition à huis clos sur l'affaire Epstein. Furieuse après la diffusion d'une photo, elle s'est levée et a quitté la salle.
Publié: 05:51 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 56 minutes
La semaine dernière, Bill et Hillary Clinton ont été interrogés par une commission du Congrès.
Photo: X/OversightCommittee
Janine Enderli

Dans le cadre des documents liés à l'affaire Epstein, Bill et Hillary Clinton ont comparu la semaine dernière devant le Congrès américain. Les enregistrements vidéo de leurs auditions à huis clos — celles de l'ancien président Bill Clinton et de l'ancienne secrétaire d'Etat Hillary Clinton — ont été rendus publics lundi par la commission compétente de la Chambre des représentants.

Les vidéos durent chacune quatre heures et demie. Au début de l'entretien, tous deux ont dû jurer qu'ils diraient la vérité devant la commission. Divers médias – dont la BBC – ont déjà analysé les premières séquences. Sur les réseaux sociaux également, les internautes partagent assidûment des clips issus des auditions. Voici un aperçu des principaux moments.

1

Coup de théâtre autour d'une photo

Environ une heure après le début de l'audition d'Hillary Clinton, un premier incident survient. Son avocate informe les personnes présentes qu'une photo prise dans la salle d'interrogatoire a été divulguée. Hillary Clinton réagit alors avec une vive émotion.

L'avocate demande comment une telle diffusion peut être autorisée malgré les règles encadrant les auditions à huis clos, d'autant plus qu'Hillary Clinton et son équipe avaient, dès le départ, sollicité une audition publique – demande qui avait été refusée. Elle exprime sa colère et, par la suite, la secrétaire reconnait avoir partagé un cliché de la salle, tout en précisant qu'elle avait été prise avant le début de l'audition.

2

Hillary Clinton: aucun lien avec Epstein

Hillary Clinton tape du poing sur la table. «Cela n'a pas d'importance. J'en ai assez! Nous respectons tous les mêmes règles ici», enrage-t-elle. «J'arrête ici», dit l'ancienne secrétaire d'Etat en se levant de sa chaise. Il est décidé de faire une pause.

«Je ne sais pas combien de fois j'ai dû dire que je ne connaissais pas Jeffrey Epstein. Je ne suis jamais allée sur son île, jamais dans ses maisons, jamais dans ses bureaux. C'est documenté à plusieurs reprises», a-t-elle déclaré à la fin de son audition.

3

Bill Clinton: la photo du jacuzzi

Bill Clinton s'est présenté devant la commission vendredi. Au cours de son interrogatoire, il a reconnu qu'il s'était souvent exprimé en disant «Je ne me souviens pas», car les événements «remontent à très longtemps. Je n'ai rien vu et je n'ai rien fait de mal», a souligné Bill Clinton dans sa déclaration.

A lire aussi
Bill Clinton assure n'avoir rien su des crimes de son ancien ami
Affaire Epstein
Bill Clinton assure n'avoir rien su des crimes de son ancien ami
Hillary Clinton nie tout lien avec Epstein et réclame l'audition de Donald Trump
Elle contre-attaque Trump
Une fuite d'image interrompt l'audition tendue d'Hillary Clinton sur Epstein

Au milieu de son audition, Bill Clinton est interrogé au sujet d'une photo publiée par le ministère américain de la Justice, sur laquelle on le voit dans un jacuzzi. Cette image, rendue publique il y a quelques semaines, a fait la Une des médias du monde entier. Un député explique alors que le public souhaite connaître le «contexte» et les «détails» entourant ce cliché.

Bill Clinton a déclaré qu'il ne pensait pas «avoir jamais su que la photo avait été prise» et qu'il était «presque sûr» qu'elle remontait à son long voyage en Asie, à Brunei. Interrogé sur la personne floutée apparaissant à ses côtés dans le jacuzzi, il affirme: «je ne sais pas qui c'est.» Il a également précisé qu'il n'était resté que cinq minutes dans le jacuzzi. Selon lui, aucune activité sexuelle n'a eu lieu et aucune personne mineure n'était présente.

En définitive, ni Bill Clinton ni Hillary Clinton n'ont jamais été mis en cause pour une quelconque faute en lien avec Epstein. Par ailleurs, aucune victime ni aucun témoin n'a formulé d'accusations publiques à leur encontre.

