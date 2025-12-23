DE
«Ca peut détruire une réputation»
Donald Trump vole à la rescousse de Bill Clinton, englué dans l'affaire Epstein

L'ex-président américain Bill Clinton, qui apparaît à plusieurs reprises dans les derniers documents Epstein, à reçu un soutien de poids: celui de son successeur Donald Trump. Ce dernier regrette la mise en cause de personnalités qui seraient étrangères à l'affaire.
Sandra Marschner et Gabriel Knupfer

Donald Trump a décidé de réagir aux nombreuses photos de l’ancien président Bill Clinton figurant dans les dossiers Epstein. Interrogé à ce sujet par la presse, le président américain s'est montré clément avec son prédécesseur. «Je n'aime pas les photos de Bill Clinton qui sont montrées. Je n'aime pas les images d'autres personnes qui sont montrées. Je pense que c'est une chose terrible.»

«Je pense que Bill Clinton est un grand garçon. Il peut gérer cela», a déclaré Trump, selon CNN. De nombreux individus qui n'auraient rien à voir avec l'affaire apparaitraient dorénavant sur les photos, selon le président américain. «Cela détruit la réputation de quelqu'un.» Le président apparaît, lui aussi, au côté de Jeffrey Epstein dans de nombreux clichés. 

«Quelqu'un ou quelque chose est protégé»

Bill Clinton apparaît lui aussi de plus en plus souvent au fil des révélations. Jusqu'à présent, le ministère de la Justice n'a publié les documents que par tranches progressives. Lundi, il a finalement demandé à Donald Trump en personne de faire immédiatement publier tous les dossiers la concernant directement

Sur X, le porte-parole de Bill Clinton, Angel Ureña, a déclaré que la publication progressive des dossiers Epstein laisse des questions en suspens. «Ce que le ministère de la Justice a publié jusqu'à présent et la manière dont il l'a fait montre clairement une chose: quelqu'un ou quelque chose est protégé. Nous ne savons pas qui ou quoi et pourquoi. Mais nous savons une chose: nous n'avons pas besoin d'une telle protection», souligne le porte-parole de l'ancien président,

