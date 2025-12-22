DE
«Quelqu'un ou quelque chose est protégé»
Bill Clinton réagit à la publication des documents Epstein avec une demande choc

Le gouvernement de Donald Trump a décidé de publié progressivement les documents liés à l'affaire Epstein. Une façon de faire qui déplaît apparemment à l’ancien président Bill Clinton, lequel exige désormais la publication de l'ensemble des documents le concernant.
Publié: 22:01 heures
Dernière mise à jour: 22:07 heures
Bill Clinton apparaît à plusieurs reprises dans les documents Epstein.
Sandra Marschner

Jusqu’à présent, le gouvernement du président américain Donald Trump a refusé de divulguer d'un seul coup la totalité des documents liés à l'affaire Epstein, privilégiant une publication par étapes. Une pratique qui agace apparemment l'ex-président Bill Clinton, dont le nom revient de plus en plus souvent au fil des révélations.

A tel point que l'ex-dirigeant démocrate exige désormais la mise en ligne intégrale de tous les éléments le concernant, selon son porte-parole Angel Ureña. Dans un communiqué diffusé sur X, ce dernier affirme que la méthode choisie par l'administration Trump soulève des questions.

«Nous n'avons pas besoin d'une telle protection»

«Ce que le ministère de la Justice a publié jusqu’à présent, et la manière dont il l’a fait, montre une chose: quelqu’un ou quelque chose est protégé», écrit-il. «Nous ignorons qui, quoi ou pourquoi. Mais une certitude demeure: nous n’avons pas besoin d'une telle protection», ajoute-t-il.

Avant de formuler une demande claire: «Nous appelons le président Trump à ordonner à la procureure générale Bondi de rendre publics, sans délai, tous les documents restants liés à Bill Clinton ou comportant une photo de lui.»

Si le ministère de la Justice refuse de dévoiler ces pièces, cela confirmerait, selon lui, que l’objectif n’est pas la transparence mais la création de sous-entendus. Dans son communiqué, le porte-parole de l'ancien président estime qu’une publication sélective servirait alors à faire planer des accusations sur des personnes déjà mises hors de cause.

