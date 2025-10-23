La coautrice du livre de Virginia Giuffre, victime de Jeffrey Epstein, affirme connaître les noms liés au trafic sexuel du financier déchu. Amy Wallace dit détenir les enregistrements où ces hommes sont cités et appelle à la publication intégrale des «Epstein files».

La coautrice de Virginia Giuffre dit connaître «tous les noms» de la liste Epstein

1/4 Amy Wallace est la coautrice du livre de Virginia Giuffre, qui raconte le trafic sexuel du milliardaire déchu Jeffrey Epstein. Photo: CBS NEWS

Léa Perrin Journaliste Blick

Amy Wallace affirme connaître «tous les noms» liés au trafic sexuel de Jeffrey Epstein. Les révélations de la coautrice du livre posthume de Virginia Giuffre, faites le mercredi 22 octobre sur la chaîne américaine NewsNation, sont tombées seulement quelques heures après la publication officielle de l’ouvrage tant attendu, rédigé par la plus célèbre victime du pédocriminel américain.

Virginia Giuffre, figure du scandale d’abus sexuels lié à Jeffrey Epstein, s’est suicidée en avril dernier, peu avant la sortie de ses mémoires, «Nobody’s Girl». Cet ouvrage de 400 pages revient sur son exploitation sexuelle, mais il évoque aussi, à mots couverts, un réseau d’hommes puissants: des politiciens, des universitaires ou des milliardaires.

«Le FBI les connait aussi»

Amy Wallace, qui a travaillé quatre ans aux côtés de Virginia Giuffre, raconte avoir conservé toutes les cassettes audio de leurs entretiens. Sur ces enregistrements, Virginia Giuffre aurait notamment nommé les hommes impliqués dans le réseau d’exploitation sexuelle dirigé par Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell.

«Je connais tous les noms», a déclaré la journaliste sur le plateau de NewsNation. «Virginia les connaissait, le FBI et le Département de la justice aussi.» Elle ajoute que ces listes figurent déjà dans les «Epstein files» – ces documents saisis et compilés par les autorités fédérales. Selon elle, ces informations sont entre les mains du gouvernement depuis plus d’une décennie.

Des personnalités influentes

De son côté, Virginia Giuffre aurait choisi de ne pas révéler ces noms dans son livre choc. Un choix guidé par la peur de représailles ou de poursuites judiciaires qu’elle n’avait plus la force de mener.

Mais «Nobody’s Girl» révèle tout de même quelques indices. Virginia Giuffre y évoque, sans les nommer, des personnalités influentes, à qui Jeffrey Epstein l’aurait «prêtée». Un ancien sénateur américain, un gouverneur et un «Premier ministre bien connu» en feraient notamment partie. L’ouvrage revient également sur les accusations visant le prince Andrew.

Donald Trump «blanchi»

Quant à Donald Trump, Amy Wallace assure qu’il n’est pas impliqué. La supposée apparition de son nom dans les dossiers Epstein avait ébranlé les Etats-Unis ce printemps. «Virginia l’a connu lorsqu’elle travaillait à Mar-a-Lago, mais elle ne l’a jamais vu dans une position compromettante», affirme l’autrice.

L’implication de Donald Trump dans l’affaire Epstein avait déjà enflammé les Etats-Unis, lors d’une véritable débâcle sur la divulgation de ces dossiers. Pour rappel, le gouvernement américain avait promis un de dévoiler ces documents, avant de rétropédaler et d’assurer que la liste de noms n’existait pas. L’affaire a rebondi lorsque des sources internes ont affirmé que le nom de Donald Trump figurait bien dans ces dossiers.

Des enregistrements bien cachés

Mais alors, où sont ces noms? Car si Amy Wallace ne veut pas les divulguer, elle garde les enregistrements de ses échanges avec Virginia Giuffre en lieu sûr. Un trésor qui pourrait s’avérer dangereux pour sa propre sécurité. «Personne ne pourra les trouver, alors n’essayez pas d’entrer chez moi», a-t-elle prévenu sur le plateau de NewsNation.

L’Américaine appelle désormais le ministère de la Justice, qu’elle tient pour responsable, à dévoiler publiquement et intégralement ces noms. «Il ne s’agit pas seulement de Virginia. Beaucoup d’autres femmes ont parlé et témoigné. Il est temps que la justice fasse son travail.»

Le ministère américain de la Justice n’a pas réagi à ces propos. Mais ces révélations ravivent la pression sur les autorités afin de déclassifier l’ensemble des documents liés à Epstein, plus de six ans après sa mort en prison.