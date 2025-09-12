La semaine dernière, un jeune de 17 ans avait poignardé deux personnes à Essen, dans l'ouest de l'Allemagne. Elles ont été grièvement blessées mais ont survécu. Il adhérait à une «idéologie islamiste djihadiste».

L'assaillant a été blessé par balles lors de l'intervention de la police. Photo: picture alliance/dpa

L'adolescent kosovar de 17 ans, arrêté le 5 septembre en Allemagne après avoir poignardé une enseignante, adhérait à une «idéologie islamiste djihadiste» et a fait un deuxième blessé lors de sa fuite, a indiqué vendredi la justice allemande.

Le jeune homme, identifié comme Erjon S., a attaqué le 5 septembre une enseignante de 45 ans dans un établissement de formation professionnelle d'Essen, dans l'ouest de l'Allemagne, lui enfonçant à plusieurs reprises un grand couteau dans l'abdomen, explique un communiqué du parquet fédéral allemand, qui indique avoir repris l'enquête en raison de «l'importance de l'affaire». Il a ensuite poignardé dans le dos une seconde victime, un homme qui lui était inconnu, en pleine rue. «Les deux victimes ont survécu, mais ont été grièvement blessées», ajoute le communiqué.

Blessé par balles

D'après le parquet, le suspect adhérait à une idéologie «islamiste-djihadiste» et s'était résolu à «partir lui-même au djihad» contre des «infidèles», quitte à mourir. Après ces deux attaques, il s'est rendu à deux reprises devant la vieille synagogue d'Essen pour chercher d'autres victimes, sans en trouver.

Le suspect est poursuivi pour deux tentatives de meurtre et pour coups et blessures aggravés. Blessé par balles par des policiers lors de son arrestation quelques heures après les faits, il est actuellement en détention provisoire.

L'extrême droite en hausse

L'Allemagne a connu ces derniers mois plusieurs attaques meurtrières au motif djihadiste qui ont choqué le pays. Mercredi, l'auteur syrien d'une attaque au couteau dans la ville allemande de Solingen (ouest), qui avait fait trois morts en août 2024, a été condamné à la prison à perpétuité.

Ces attentats ont pesé sur les élections législatives de février, qui ont vu un essor record du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), devenu principale force d'opposition au Bundestag.

Pour tenter d'enrayer cette ascension, le nouveau chancelier conservateur Friedrich Merz a opéré un nouveau tour de vis sur la politique migratoire, instaurant notamment le refoulement des demandeurs d'asile aux frontières.



