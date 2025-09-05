DE
Intervention de grande envergure en Allemagne
Un élève poignarde une enseignante, avant de se faire tirer dessus

En Allemagne, à Essen, un élève a poignardé une enseignante dans un lycée professionnel. La victime a été grièvement blessée et immédiatement conduite à l'hôpital. Le suspect a été arrêté et blessé par la police.
Publié: 11:52 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
Écouter
Intervenue à 9h30, la police a encerclé le bâtiment avec des agents lourdement armés et a déclenché l'alerte Amok.
Photo: picture alliance/dpa
AFP Agence France-Presse

Une personne enseignant dans un établissement de formation professionnelle à Essen, dans l'ouest de l'Allemagne, a été blessée dans une attaque au couteau vendredi, selon la police qui a indiqué que l'assaillant a été blessé par balles lors de son arrestation. Les forces de l'ordre n'ont donné aucune indication sur l'identité de la victime ni sur celle de l'assaillant. Aucune information quant au mobile de l'attaque n'a été communiquée dans l'immédiat. Selon «Bild», l'agresseur est un jeune homme de 18 ans, également élève de l'école.

Un porte-parole de la police de Essen, Pascal Pettinato indiquant sur la chaîne NTV ne pas pouvoir dire s'il s'agissait d'une attaque «ciblée ou pas ciblée». L'Allemagne a connu ces derniers mois plusieurs attaques meurtrières à l'arme blanche qui ont choqué le pays, des attentats à motif jihadiste et des violences d'extrême droite qui ont mis au premier plan les questions de sécurité.

Le suspect touché par balles

«L'enseignant a subi des blessures par arme blanche lors de l'attaque», a indiqué sur X la police de la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, précisant s'être déployée en nombre sur place. Peu après, elle a annoncé que les agents avaient réussi à localiser le suspect, à l'identifier avant de devoir faire usage de leurs armes à feu. «Le suspect a été blessé et reçoit actuellement des soins médicaux», ont précisé les forces de l'ordre.

L'enseignant blessé a été conduit à l'hôpital, selon la même source, mais aucune indication n'a été donné sur son état de santé. Selon le site du quotidien allemand Bild, la victime serait une femme qui aurait subi une blessure au ventre nécessitant une opération chirurgicale d'urgence. Selon la même source, l'auteur des faits serait un élève cet établissement de formation professionnelle.


