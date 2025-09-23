Le père d'Elon Musk aurait abusé sexuellement d'enfants

Le père d'Elon Musk, Errol Musk, est au centre de graves accusations. Selon une enquête du «New York Times», il aurait abusé de plusieurs de ses enfants et beaux-enfants. Ces révélations mettent à mal les relations déjà tendues entre le père et le fils.

1/5 Errol Musk a été accusé d'abus sexuels. Photo: Denver Post via Getty Images

Janine Enderli et BliKI

La distance entre Elon Musk et son père, Errol Musk, pourrait s’expliquer par de graves accusations. Selon une enquête du «New York Times» (NYT), Errol Musk a été accusé d’abus sexuels sur des enfants.

Ces accusations concerneraient cinq de ses enfants ou beaux-enfants, d’après des dossiers de police et de justice ainsi que des témoignages familiaux. Les premières remontent à 1993, lorsqu’une belle-fille âgée de quatre ans a confié à des proches qu'il lui avait fait des attouchements. Deux ans plus tard, cette même enfant aurait surpris Errol Musk en train de renifler ses sous-vêtements, selon un rapport.

D’autres membres de la famille l’accusent également d’avoir abusé de deux de ses filles et d’un de ses beaux-fils. En 2023, un travailleur social et des proches ont tenté d’intervenir après qu’un fils, âgé de cinq ans, a déclaré que son père lui avait touché les fesses.

Trois procédures engagées

Trois enquêtes de police distinctes ont été ouvertes. Deux ont été classées et l’issue de la troisième reste floue. Toutefois, Errol Musk n’a jamais été condamné. D’après le NYT, ces accusations ont provoqué de profondes tensions au sein de la famille Musk.

Vers 2010, un parent a adressé à Elon Musk une lettre de cinq pages – dont le NYT a pu obtenir une copie – évoquant certaines accusations et l’appelant à intervenir. «Nous avons vraiment besoin de tes conseils, de ton aide et de ton soutien, car nous voyons chaque jour combien ces enfants souffrent», écrivait cette personne.

Les accusations sont «fausses et totalement absurdes»

Dans le journal new yorkais, Errol Musk a fermement rejeté toutes les accusations, les qualifiant de «fausses et totalement absurdes». Il affirme que des membres de sa famille auraient inventé ces histoires pour soutirer de l’argent à Elon Musk. Dans un courriel envoyé au NYT, il dit n’être au courant que d’une seule accusation, tout en donnant des explications sur deux autres incidents mentionnés dans l’enquête. Il ajoute entretenir «une bonne relation» avec son fils et assure qu’ils sont «très proches».

Elon Musk n’a pas répondu aux questions du NYT à ce sujet. En 2017, lors d’une interview accordée à «Rolling Stone», il avait déclaré en larmes que son père avait fait «presque toutes les mauvaises choses que l’on peut imaginer». Dans une biographie autorisée parue en 2023, il affirmait ne plus avoir de contact avec Errol Musk.