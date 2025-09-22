DE
Des mois après leur clash
Trump et Musk se rabibochent lors de l'hommage à Charlie Kirk

Lors de la cérémonie en mémoire de Charlie Kirk, Trump et Musk ont affiché une entente cordiale. Ce rapprochement surprenant intervient après une rupture spectaculaire qui avait secoué la scène politique américaine.
Publié: il y a 36 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 33 minutes
Écouter
Les deux milliardaires étaient côté à côte lors de la cérémonie en Arizona.
Photo: AFP

Donald Trump et Elon Musk ont discuté ensemble et se sont serré la main dimanche en marge de l'hommage à Charlie Kirk en Arizona, plus de trois mois après leur rupture spectaculaire.

Le président américain et l'entrepreneur multimilliardaire ont discuté de manière visiblement amicale dans les travées du stade de l'Arizona où les deux hommes, comme des dizaines de milliers de partisans, ont célébré la mémoire de l'influenceur ultraconservateur Charlie Kirk, assassiné une dizaine de jours plus tôt. La vidéo de la poignée de main vigoureuse entre Donald Trump et Elon Musk a été partagée sur X par un compte officiel de la Maison Blanche.

Elon Musk avait très généreusement financé la campagne du républicain en 2024. Une fois l'élection remportée, Donald Trump lui a donné pour mission de mener de grandes coupes dans le budget de l'Etat fédéral, ce qu'il a tenté de faire avec une commission dédiée nommée Doge.

Fortes tensions

Les deux hommes semblaient être très proches pendant plusieurs mois, l'entrepreneur allant même jusqu'à ramener son fils de 4 ans dans le bureau ovale de la Maison Blanche, avant qu'Elon Musk ne quitte fin mai sa mission auprès du gouvernement. Mais ils se sont déchirés publiquement début juin dans des registres tant professionnels que personnels. L'homme d'affaires a attaqué de manière virulente le projet de loi budgétaire porté par Donald Trump.

Le président américain a répondu qu'Elon Musk devenait «fou» et a menacé d'annuler les immenses contrats de l'Etat fédéral avec ses entreprises. Elon Musk est même allé jusqu'à annoncer le lancement de son propre parti, le «parti de l'Amérique». Leur brouille avait captivé la presse américaine et secoué les cours de Bourse des entreprises d'Elon Musk.

