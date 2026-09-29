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Révélations sur le 7 octobre
Netanyahu a-t-il demandé au président émirati de lui sauver la mise?

Le président des Emirats arabes unis a accueilli dimanche Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien. La visite, confirmée lundi, intervient sur fond de tensions liées à des avertissements présumés avant les attaques du 7 octobre 2023.
Publié: 03:55 heures
Benjamin Netanyahu est allé voir le président émirati.
Photo: AP
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AFP Agence France-Presse

Le président des Emirats arabes unis Mohammed ben Zayed a reçu dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ont confirmé lundi les deux pays.

Ce déplacement, qui avait été annoncé dimanche par plusieurs médias israéliens, intervient après la parution début septembre d'informations de presse faisant état d'un avertissement sur une possible opération du Hamas que les Émirats auraient adressé à M. Netanyahu peu avant les attaques du 7 octobre 2023 et que ce dernier n'aurait pas partagé avec ses services de sécurité.

Benjamin Netanyahu a démenti l'existence d'une telle mise en garde. Les Émirats avaient eux déclaré qu'ils «ne comment(aient) pas les informations de presse ou les spéculations sur les conversations entre dirigeants».

Selon des médias israéliens, Benjamin Netanyahu s'est rendu aux Émirats pour demander à Mohammed ben Zayed de nier l'avoir mis en garde en 2023.

Les Emirats confirment

Les Emirats, qui ont confirmé cette visite lundi soir, ont déclaré que «les deux parties ont discuté des relations bilatérales entre les Émirats arabes unis et Israël ainsi que des moyens de les renforcer et de les développer», selon l'agence de presse officielle émiratie WAM.

De son côté, le bureau du Premier ministre israélien a assuré que «la visite s'est concentrée sur le renforcement des relations entre les deux pays et sur les défis régionaux».

Plus tôt lundi, avant la confirmation officielle du déplacement de Benjamin Netanyahu, le service de sécurité intérieure israélien a porté plainte contre une chaîne de télévision qui a fait état de cette visite non annoncée.

Plainte pour censure

«Ce soir, le Shin Bet (sécurité intérieure israélienne, ndlr) a porté plainte auprès du chef de la censure militaire, réclamant des poursuites contre la chaîne 12 pour violation grave de la censure», a indiqué un communiqué diffusé par les services du Premier ministre.

L'annonce de cette visite «a mis en danger les vies du Premier ministre, de son épouse et des membres de la délégation, dont le chef du Mossad», le service de renseignement extérieur israélien, a souligné le bureau de Benjamin Netanyahu dans son communiqué.

Il a précisé que l'annonce de la visite avait été faite alors que l'avion du Premier ministre se trouvait encore en dehors de l'espace aérien israélien. Le Mossad a également condamné la diffusion de l'information.

Les Emirats arabes unis sont l'un des principaux alliés des Etats-Unis dans la région et l'un des rares pays arabes à entretenir des relations officielles avec Israël, après avoir signé les accords d'Abraham durant le premier mandat du président américain Donald Trump, en 2020.

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