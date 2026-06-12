Elon Musk devient le premier homme à franchir les 1000 milliards de dollars de fortune, après l’introduction en Bourse historique de SpaceX vendredi, valorisée à 2130 milliards USD, selon Bloomberg.

La fortune d'Elon Musk dépasse mille milliards de dollars!

La fortune d'Elon Musk dépasse mille milliards de dollars!

SpaceX est arrivé en Bourse

AFP Agence France-Presse

La fortune d'Elon Musk a franchi vendredi pour la première fois la barre des 1000 milliards de dollars, selon la base de données en temps réel de Bloomberg, à la faveur de l'introduction en Bourse de SpaceX.

Le patrimoine de l'homme le plus riche du monde a fait un bond grâce à la cotation des actions du groupe aérospatial, qui valorisait, vers 16H00 GMT, autour de 2130 milliards Space X, dont Elon Musk contrôle environ 42% du capital.

L'action de la société aérospatiale SpaceX s'est échangée à 150 dollars vendredi pour ses premiers pas à Wall Street, soit une hausse de 11% par rapport au prix initial défini pour cette entrée en Bourse historique.

Première fortune mondiale

L'appétit des investisseurs pour le conglomérat dédié à la conquête spatiale et à l'intelligence artificielle s'est confirmé ces dernières semaines, et permet à Elon Musk de conforter sa place de première fortune mondiale.



