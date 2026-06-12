La fortune d'Elon Musk dépasse mille milliards de dollars!

La fortune d'Elon Musk a franchi vendredi pour la première fois la barre des 1000 milliards de dollars, selon la base de données en temps réel de Bloomberg, à la faveur de l'introduction en Bourse de SpaceX.
Le patrimoine de l'homme le plus riche du monde a fait un bond grâce à la cotation des actions du groupe aérospatial, qui valorisait, vers 16H00 GMT, autour de 2130 milliards Space X, dont Elon Musk contrôle environ 42% du capital.
L'action de la société aérospatiale SpaceX s'est échangée à 150 dollars vendredi pour ses premiers pas à Wall Street, soit une hausse de 11% par rapport au prix initial défini pour cette entrée en Bourse historique.
Première fortune mondiale
L'appétit des investisseurs pour le conglomérat dédié à la conquête spatiale et à l'intelligence artificielle s'est confirmé ces dernières semaines, et permet à Elon Musk de conforter sa place de première fortune mondiale.