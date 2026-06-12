DE
FR

SpaceX est arrivé en Bourse
La fortune d'Elon Musk dépasse mille milliards de dollars!

Elon Musk devient le premier homme à franchir les 1000 milliards de dollars de fortune, après l’introduction en Bourse historique de SpaceX vendredi, valorisée à 2130 milliards USD, selon Bloomberg.
Publié: il y a 56 minutes
Elon Musk devient le premier homme à franchir les 1000 milliards de dollars de fortune.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La fortune d'Elon Musk a franchi vendredi pour la première fois la barre des 1000 milliards de dollars, selon la base de données en temps réel de Bloomberg, à la faveur de l'introduction en Bourse de SpaceX.

A lire aussi
L’entrée en Bourse de SpaceX affole Wall Street, entre ferveur et doutes
75 milliards de fonds
L’entrée en Bourse de SpaceX affole Wall Street, entre ferveur et doutes
Comment miser sur SpaceX en Bourse revient à faire tapis sur Elon Musk
Aucun plan de succession
Comment miser sur SpaceX en Bourse revient à faire tapis sur Elon Musk

Le patrimoine de l'homme le plus riche du monde a fait un bond grâce à la cotation des actions du groupe aérospatial, qui valorisait, vers 16H00 GMT, autour de 2130 milliards Space X, dont Elon Musk contrôle environ 42% du capital.

L'action de la société aérospatiale SpaceX s'est échangée à 150 dollars vendredi pour ses premiers pas à Wall Street, soit une hausse de 11% par rapport au prix initial défini pour cette entrée en Bourse historique.

Première fortune mondiale

L'appétit des investisseurs pour le conglomérat dédié à la conquête spatiale et à l'intelligence artificielle s'est confirmé ces dernières semaines, et permet à Elon Musk de conforter sa place de première fortune mondiale.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus