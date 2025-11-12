DE
FR

«Une victoire majeure»
Le Premier ministre irakien affirme avoir gagné les élections

La liste du Premier ministre irakien Mohamed Chia al-Soudani aurait remporté une large victoire aux élections législatives de mardi, selon son entourage. La Coalition pour la reconstruction et le développement aurait obtenu environ 50 sièges.
Publié: il y a 18 minutes
Partager
Écouter
Le Premier ministre irakien Mohamed Chia al-Soudani aurait remporté une large victoire aux élections législatives.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La liste du Premier ministre irakien, Mohamed Chia al-Soudani, a remporté une large victoire aux élections législatives tenues mardi, ont déclaré mercredi à l'AFP des sources proches de sa formation politique.

A lire aussi
La Suisse invitée à transmettre son expertise de médiation à l’Irak
Echange de «bons offices»
La Suisse invitée à transmettre son expertise de médiation à l’Irak
Les Irakiens aux urnes pour élire un nouveau Parlement
Bureaux de vote ouverts
Les Irakiens aux urnes pour élire un nouveau Parlement

La liste chiite Coalition pour la reconstruction et le développement de Mohamed Chia al-Soudani a remporté «une victoire majeure», a affirmé un responsable proche du Premier ministre, tandis que deux autres sources proches ont indiqué qu'elle s'était assurée environ 50 sièges au Parlement, y devenant ainsi le principal bloc.

La commission électorale irakienne devrait annoncer les premiers résultats officiels de ce sixième scrutin depuis la chute de Saddam Hussein dans le courant de la soirée. Mohamed Chia al-Soudani, qui espère obtenir un second mandat, s'est imposé sur la scène politique irakienne après avoir été porté au pouvoir il y a trois ans grâce au soutien d'une alliance regroupant des partis et factions chiites tous liés à l'Iran.

Un taux de participation inattendu

Les Irakiens ont voté mardi pour élire leur Parlement, avec une participation ayant dépassé 55% selon la commission électorale, un taux inattendu pour ce scrutin surveillé de près par Téhéran et Washington, entre lesquels Bagdad s'emploie à maintenir l'équilibre. Ce taux de participation marque une forte hausse par rapport au record historiquement bas de 41% aux précédentes élections de 2021.

Les élections ouvrent la voie à la désignation d'un nouveau président – poste largement honorifique réservé à un Kurde – et d'un Premier ministre – traditionnellement chiite – choisi après de longues tractations. Un sunnite occupera le poste de président du Parlement. Une majorité absolue étant de fait impossible à obtenir pour une seule liste, Mohamed Chia al-Soudani, si sa victoire est confirmée, devra former une alliance pour assurer sa reconduction. Dans les parlements précédents, les partis de la majorité chiite ont conclu des accords de compromis pour travailler ensemble et former un gouvernement.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus