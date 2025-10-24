Les bons offices suisses intéressent Bagdad, qui veut se placer comme médiateur au Moyen-Orient. Ignazio Cassis a évoqué un tel transfert de connaissances avec ses homologues irakiens lors de la deuxième étape de sa tournée au Proche et Moyen-Orient.

La Suisse invitée à transmettre son expertise de médiation à l’Irak

La Suisse invitée à transmettre son expertise de médiation à l’Irak

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis a rencontré les entrepreneurs actifs en Irak lors de sa visite à Bagdad. Photo: ANTHONY ANEX

ATS Agence télégraphique suisse

Les bons offices de la Suisse suscitent l’intérêt de Bagdad, qui souhaite se positionner comme médiateur au Moyen-Orient. Lors de la deuxième étape de sa tournée dans la région, Ignazio Cassis a évoqué avec ses homologues irakiens un éventuel transfert de savoir-faire suisse dans ce domaine.

Le ministre des affaires étrangères s'est entretenu sur ce point avec le Premier ministre Mohammed Chia al-Soudani jeudi à Bagdad. L'expérience de Berne, qui représente les intérêts diplomatiques américains en Iran, intéresse l'Irak, a déclaré Ignazio Cassis à Keystone-ATS.

La Suisse a intérêt à transférer ses connaissances dans cette région qui prend de l'ampleur et où elle ne peut plus maintenir à elle seule ses bons offices, selon le conseiller fédéral. L'Irak qui a à cœur de maintenir une stabilité après de nombreuses années de conflit, veut se profiler comme médiateur. Le pays œuvre notamment à apaiser les relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite.

La visite du Tessinois s'inscrit dans un processus d'intensification de la présence suisse en Irak, lancé ces dernières années.