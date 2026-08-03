Un séisme a secoué la capitale égyptienne Le Caire lundi aux premières heures, selon des journalistes de l'AFP, l'institut géologique américain USGS évaluant sa magnitude à 5,0. Le tremblement de terre s'est produit à 03H00 heure locales (00H00 GMT), à un peu plus d'une centaine de kilomètres à l'est de la ville, et à 41 kilomètres au nord-est de Suez, selon l'USGS.
L'institut national d'astronomie et de géophysique égyptien a ajouté que les habitants d'Alexandrie, à environ 200 kilomètres au nord-ouest du Caire, sur la Méditerranée, l'avaient également ressenti. Aucun dégât ni victime n'a été recensé dans l'immédiat, selon le ministère de la Santé et le Croissant-Rouge égyptien.
Les séismes puissants sont inhabituels en Egypte. Le plus meurtrier de l'histoire moderne du pays remonte à octobre 1992, quand une secousse de magnitude 5,8 avait frappé Le Caire, tuant plus de 500 personnes et faisant des milliers de déplacés.