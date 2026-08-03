Un séisme de magnitude 5,3 a été ressenti lundi à l'aube au Caire et dans plusieurs régions d'Egypte. L'épicentre se situait à l'est de la capitale, près de Suez. Des habitants d'Alexandrie ont également perçu les secousses.

Un séisme de magnitude 5,3 secoue Le Caire et plusieurs régions d'Egypte

Un séisme de magnitude 5,3 secoue Le Caire et plusieurs régions d'Egypte

AFP Agence France-Presse

Un séisme a secoué la capitale égyptienne Le Caire lundi aux premières heures, selon des journalistes de l'AFP, l'institut géologique américain USGS évaluant sa magnitude à 5,0. Le tremblement de terre s'est produit à 03H00 heure locales (00H00 GMT), à un peu plus d'une centaine de kilomètres à l'est de la ville, et à 41 kilomètres au nord-est de Suez, selon l'USGS.

L'institut national d'astronomie et de géophysique égyptien a ajouté que les habitants d'Alexandrie, à environ 200 kilomètres au nord-ouest du Caire, sur la Méditerranée, l'avaient également ressenti. Aucun dégât ni victime n'a été recensé dans l'immédiat, selon le ministère de la Santé et le Croissant-Rouge égyptien.

Les séismes puissants sont inhabituels en Egypte. Le plus meurtrier de l'histoire moderne du pays remonte à octobre 1992, quand une secousse de magnitude 5,8 avait frappé Le Caire, tuant plus de 500 personnes et faisant des milliers de déplacés.