DE
FR

En pleine nuit
Un séisme de magnitude 5,3 secoue Le Caire et plusieurs régions d'Egypte

Un séisme de magnitude 5,3 a été ressenti lundi à l'aube au Caire et dans plusieurs régions d'Egypte. L'épicentre se situait à l'est de la capitale, près de Suez. Des habitants d'Alexandrie ont également perçu les secousses.
Publié: 03:41 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 41 minutes
Un séisme de magnitude 5,3 a secoué Le Caire ce lundi en pleine nuit, selon l'USGS. (Image d'archive)
Photo: Shutterstock
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un séisme a secoué la capitale égyptienne Le Caire lundi aux premières heures, selon des journalistes de l'AFP, l'institut géologique américain USGS évaluant sa magnitude à 5,0. Le tremblement de terre s'est produit à 03H00 heure locales (00H00 GMT), à un peu plus d'une centaine de kilomètres à l'est de la ville, et à 41 kilomètres au nord-est de Suez, selon l'USGS.

L'institut national d'astronomie et de géophysique égyptien a ajouté que les habitants d'Alexandrie, à environ 200 kilomètres au nord-ouest du Caire, sur la Méditerranée, l'avaient également ressenti. Aucun dégât ni victime n'a été recensé dans l'immédiat, selon le ministère de la Santé et le Croissant-Rouge égyptien.

Les séismes puissants sont inhabituels en Egypte. Le plus meurtrier de l'histoire moderne du pays remonte à octobre 1992, quand une secousse de magnitude 5,8 avait frappé Le Caire, tuant plus de 500 personnes et faisant des milliers de déplacés.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Présenté par
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
L'été, c'est ennuyeux?
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Articles les plus lus
    Articles les plus lus