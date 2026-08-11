AFP Agence France-Presse
Au moins 18 personnes, dont plusieurs enfants, ont été tuées mardi dans l'accident d'un pick-up qui transportait des employés agricoles dans le nord de l'Egypte, a indiqué à l'AFP une source médicale.
Le ministère égyptien de la Santé avait auparavant annoncé dans un premier bilan 47 victimes dont une trentaine de blessés, quand le véhicule s'est renversé sur une route du gouvernorat d'Ismaïlia.
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