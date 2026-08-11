Un accident tragique en Égypte a coûté la vie à 18 personnes, dont des enfants, mardi. Un pick-up s'est renversé dans le gouvernorat d'Ismaïlia, laissant 30 autres blessés, selon le ministère de la Santé.

En Egypte, l'accident d'un pick-up fait 18 dont des enfants

En Egypte, l'accident d'un pick-up fait 18 dont des enfants

Bilan revu à la baisse

AFP Agence France-Presse

Au moins 18 personnes, dont plusieurs enfants, ont été tuées mardi dans l'accident d'un pick-up qui transportait des employés agricoles dans le nord de l'Egypte, a indiqué à l'AFP une source médicale.

Le ministère égyptien de la Santé avait auparavant annoncé dans un premier bilan 47 victimes dont une trentaine de blessés, quand le véhicule s'est renversé sur une route du gouvernorat d'Ismaïlia.