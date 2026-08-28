Une éclipse lunaire partielle a été visible ce vendredi matin en Suisse. La Terre a commencé à faire de l’ombre à la Lune à 4h34, avec un pic à 6h12, moment où 94% du disque lunaire a été obscurci.

Le ciel a été marqué par une éclipse lunaire partielle ce vendredi matin

Le ciel a été marqué par une éclipse lunaire partielle ce vendredi matin

Janine Enderli

Les noctambules comme les lève-tôt ont peut-être assisté à un spectacle céleste exceptionnel ce vendredi matin: une éclipse lunaire partielle! Le Soleil, la Terre et la Lune étaient pratiquement alignés. Contrairement à l'éclipse solaire d'il y a deux semaines, c'est cette fois la Terre qui s'est interposée entre le Soleil et la Lune.

Ce phénomène s'explique par l'atmosphère terrestre, qui réfracte et diffuse la lumière du Soleil. Tout a commencé à 4h34: l'ombre de la Terre recouvrait progressivement la pleine lune. Le phénomène a atteint son apogée à 6h12, moment où environ 94% du disque lunaire a été obscurci, selon Meteo News.

Ce phénomène s'explique par l'atmosphère terrestre, qui réfracte et diffuse la lumière du Soleil. Deux paramètres sont indispensables pour observer convenablement une éclipe: une météo favorable, et choisir un endroit offrant une vue dégagée vers le sud-ouest.

Un autre phénomène en septembre

Le 14 septembre 2026, un autre événement céleste rare sera visible depuis la Suisse: la Lune passera devant Vénus et masquera temporairement la planète. Le phénomène se produira vers midi en Europe centrale et devrait être facilement observable malgré la lumière du jour. La prudence sera toutefois de mise, car Vénus se trouvera relativement près du Soleil.

Pour observer le phénomène en toute sécurité, il est préférable de choisir un endroit où le Soleil est entièrement masqué, par exemple derrière un bâtiment ou un autre objet fixe. Il ne faut jamais regarder directement le Soleil. Vénus disparaîtra ainsi brièvement derrière la Lune avant de réapparaître de l'autre côté.