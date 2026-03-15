Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Son état de santé reste flou. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 826 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de 7 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Le conflit touche aussi l'Europe: un militaire français a été tué en Irak, tandis qu'un missile a été lancé en Turquie.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. Le centre de Beyrouth a été frappé.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés.
Trafic aérien suspendu à l'aéroport de Dubaï après une attaque de drone
Les vols sont temporairement suspendus lundi à l'aéroport international de Dubaï, ont annoncé les autorités de l'émirat, après l'incendie d'un réservoir de carburant dû à un «incident» lié à un drone.
«L'Autorité de l'aviation civile de Dubaï annonce la suspension temporaire des vols à l'aéroport international de Dubaï à titre de mesure de précaution afin d'assurer la sécurité de tous les passagers et du personnel», a indiqué le bureau de presse de Dubaï sur X. Il a ajouté que l'incendie du réservoir a été maîtrisé et n'a pas fait de victime.
Source: AFP
Trump assure discuter avec l'Iran qui n'est pas encore prêt à un accord
Donald Trump a déclaré dimanche soir avoir des discussions avec l'Iran mais que Téhéran n'était pas encore prêt à mettre fin à la guerre.
«Oui, on est en discussion avec eux. Mais je ne pense pas qu'ils soient tout à fait prêts, même s'ils n'en sont plus très loin», a déclaré à la presse le président américain sans dévoiler le contenu de ces discussions, mais en réitérant que l'Iran a été «décimé» dans les frappes américano-israéliennes.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce mener une «vague de frappes à grande échelle» contre Téhéran
L'armée israélienne a annoncé lundi à l'aube mener une «vague de frappes à grande échelle» contre Téhéran, au 17e jour de guerre entre Israël, les Etats-Unis et l'Iran.
L'armée «a lancé une vaste vague de frappes visant les infrastructures du régime terroriste iranien à Téhéran», a-t-elle écrit sur Telegram.
Source: AFP
Un drone provoque un incendie près de l'aéroport de Dubaï
Un des réservoirs de carburant de l'aéroport international de Dubaï est en feu lundi matin à la suite d'un «incident relatif à un drone», au 17e jour de la guerre au Moyen-Orient, ont annoncé les autorités locales.
«Un incident impliquant un drone aux abords de l'aéroport international de Dubaï (DXB) a affecté l'un des réservoirs de carburant. Les équipes de la défense civile de Dubaï s'efforcent actuellement de maîtriser l'incendie», ont écrit les autorités de Dubaï sur le réseau social X. «Aucun blessé n'est à déplorer pour l'instant», ont-elles ajouté.
L'aéroport de Dubaï est le plus fréquenté au monde pour le trafic international et la base principale d'Emirates, la plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient.
Source: AFP
Trump prévient que sa visite en Chine pourrait être reportée si les Américains ne reçoivent pas d'aide à Ormuz
Donald Trump a prévenu dimanche que sa visite d'Etat en Chine, où il doit rencontrer le président Xi Jinping du 31 mars au 2 avril, pourrait être reportée si Pékin n'apporte pas d'aide aux Etats-Unis pour libérer le détroit d'Ormuz, dans une interview au «Financial Times».
«Je pense que la Chine devrait aussi apporter son aide, car elle importe 90% de son pétrole via le détroit», a estimé le président américain. Celui-ci a ajouté qu'il aimerait une réponse de Pékin avant le sommet prévu à la fin du mois. «Nous aimerions le savoir avant cela. C'est (deux semaines, c'est) long», sans quoi «nous pourrions repousser» sa visite, a-t-il souligné, sans préciser pour combien de temps.
Source: AFP
L'Otan risque un avenir «très mauvais» si ses membres n'aident pas les Américains à rouvrir Ormuz, menace Trump
L'Otan risque de faire face à un avenir «très mauvais» si les alliés des Américains ne les aident pas à libérer le détroit d'Ormuz, a mis en garde dimanche Donald Trump dans une interview au Financial Times.
«Il est tout à fait normal que ceux qui tirent profit de ce détroit contribuent à faire en sorte que rien de fâcheux ne se produise là-bas», a déclaré le président américain, rappelant que l'Europe et la Chine dépendent fortement du pétrole du Golfe, contrairement aux Etats-Unis. «S'il n'y a pas de réponse (à la requête américaine, NDLR), ou si celle-ci est négative, je pense que cela aura des conséquences très mauvaises pour l'avenir de l'Otan», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Macron dit au président iranien qu'il est «inadmissible» que la France soit «ciblée»
Le président français Emmanuel Macron a déclaré à son homologue iranien Massoud Pezeshkian qu'il était «inadmissible» que la France soit «ciblée» dans l'escalade régionale provoquée par la guerre en Iran et a réclamé le retour «au plus vite» de deux Français détenus en Iran.
«Je lui ai rappelé que la France intervient dans un cadre strictement défensif de protection de ses intérêts, de ses partenaires régionaux et en faveur de la liberté de navigation, et qu'il est inadmissible que notre pays soit ciblé», a-t-il écrit sur X après la mort d'un soldat français en Irak.
«J'ai également exhorté le Président iranien à permettre au plus vite à Cécile Kohler et Jacques Paris de rentrer en France en sécurité. Leur calvaire n'a que trop duré et leur place est parmi les leurs», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Des Casques bleus ont essuyé des tirs au Liban
La Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul) a annoncé que ses Casques bleus avaient essuyé dimanche dans le sud du pays des tirs «probablement de groupes armés non étatiques», deux jours après une autre frappe sur une base.
«Aujourd'hui, les soldats de la Finul ont essuyé à trois reprises des tirs, probablement de groupes armés non étatiques, alors qu'ils effectuaient des patrouilles autour de leurs bases», a déclaré la force présente dans le sud du Liban depuis 1978.
«Deux patrouilles ont riposté en légitime défense et après de brefs échanges les patrouilles ont repris leurs activités prévues», a indiqué la force, ajoutant qu'aucun soldat n'avait été blessé.
Source: AFP
L'Iran ne voit aucune raison de négocier avec les Etats-Unis
L'Iran «ne voit aucune raison de négocier» avec les Etats-Unis, a affirmé son ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, après que Donald Trump a assuré que Téhéran voulait «conclure un accord» pour mettre fin à la guerre, dans une interview diffusée dimanche.
«Nous ne voyons aucune raison de négocier avec les Américains parce que nous étions en train de parler avec eux quand ils ont décidé de nous attaquer et c'était la deuxième fois» que cela se produisait, a souligné Abbas Araghchi, interviewé dans l'émission «Face the Nation» sur CBS. Le chef de la diplomatie iranienne faisait référence à l'opération américaine lancée en juin 2025, au milieu de négociations entre Washington et Téhéran.
«Nous n'avons jamais demandé un cessez-le-feu et n'avons même jamais demandé de négociations», depuis le lancement de la guerre le 28 février par Israël et les Etats-Unis, a-t-il dit, interrogé sur de récents propos du président américain.
Source: AFP
Israël prévoit encore au moins trois semaines d’attaques contre l’Iran
Depuis plus de deux semaines, l’Iran et Israël échangent presque quotidiennement des tirs. Et selon l’armée israélienne, la fin des combats n’est pas pour tout de suite.
Un porte-parole de l’armée israélienne a indiqué que les affrontements devraient se poursuivre au moins trois semaines supplémentaires, rapporte notamment la chaîne américaine CNN.
«Nous avons encore des milliers de cibles devant nous», a déclaré le responsable militaire à la télévision américaine. Israël, a-t-il ajouté, ne mène pas cette guerre «avec un chronomètre ou selon un calendrier», mais se concentre avant tout sur l’atteinte de ses objectifs.
Des milliers de cibles déjà frappées
Selon un message publié vendredi par l’armée israélienne, les forces armées ont déjà frappé plus de 7500 cibles en Iran depuis le début du conflit. L’armée affirme que ces attaques ont permis «d’éliminer des milliers de terroristes».
De lourdes pertes civiles
Mais les frappes ont aussi fait des victimes parmi la population. D’après le ministère iranien de la Santé, plus de 1200 civils ont été tués au cours des deux dernières semaines, rapporte la radio publique américaine NPR.
En outre, plus de 10'000 Iraniens auraient été blessés lors des attaques menées par les États-Unis et Israël.
De son côté, Israël indique que 12 civils et deux soldats ont été tués à la suite des attaques iraniennes, selon les autorités locales.
Source: CNN
Arrestation d'au moins 38 personnes en Iran pour liens présumés avec Israël
Les autorités iraniennes ont arrêté au moins 38 personnes à travers le pays pour coopération présumée avec Israël, ont indiqué dimanche des médias iraniens. Le chef de la police nationale, Ahmad Reza Radan, a averti plus tôt dans la semaine que les semeurs de troubles seraient traités comme des «ennemis» et abattus.
Dans la province d'Azerbaïdjan occidental, «20 personnes ont été placées en détention sur décision judiciaire» pour avoir «transmis des informations sur des sites militaires, policiers et sécuritaires à l'ennemi sioniste», a annoncé l'agence de presse Fars en citant le procureur de la région, Hossein Majidi.
Selon l'agence de presse Tasnim, citant le ministère du Renseignement, au moins 18 autres personnes ont été arrêtées pour avoir «envoyé des images de lieux bombardés par Israël et les Etats-Unis», ainsi que d'autres sites, à la chaîne de télévision Iran International, basée à Londres et classée «organisation terroriste» par Téhéran..
Source: AFP