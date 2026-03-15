Israël prévoit encore au moins trois semaines d’attaques contre l’Iran

Depuis plus de deux semaines, l’Iran et Israël échangent presque quotidiennement des tirs. Et selon l’armée israélienne, la fin des combats n’est pas pour tout de suite.

Un porte-parole de l’armée israélienne a indiqué que les affrontements devraient se poursuivre au moins trois semaines supplémentaires, rapporte notamment la chaîne américaine CNN.

«Nous avons encore des milliers de cibles devant nous», a déclaré le responsable militaire à la télévision américaine. Israël, a-t-il ajouté, ne mène pas cette guerre «avec un chronomètre ou selon un calendrier», mais se concentre avant tout sur l’atteinte de ses objectifs.

Des milliers de cibles déjà frappées

Selon un message publié vendredi par l’armée israélienne, les forces armées ont déjà frappé plus de 7500 cibles en Iran depuis le début du conflit. L’armée affirme que ces attaques ont permis «d’éliminer des milliers de terroristes».

De lourdes pertes civiles

Mais les frappes ont aussi fait des victimes parmi la population. D’après le ministère iranien de la Santé, plus de 1200 civils ont été tués au cours des deux dernières semaines, rapporte la radio publique américaine NPR.

En outre, plus de 10'000 Iraniens auraient été blessés lors des attaques menées par les États-Unis et Israël.

De son côté, Israël indique que 12 civils et deux soldats ont été tués à la suite des attaques iraniennes, selon les autorités locales.

Source: CNN