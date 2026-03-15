Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Son état de santé reste flou. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 826 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de 7 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Le conflit touche aussi l'Europe: un militaire français a été tué en Irak, tandis qu'un missile a été lancé en Turquie.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. Le centre de Beyrouth a été frappé.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés.
Deux vols au départ de la Suisse perturbés après une explosion à l'aéroport de Dubaï
Le trafic aérien à l'aéroport principal de Dubaï a été temporairement suspendu, selon l'Autorité de l'aviation civile de l'émirat, après une explosion provoquée par l'incendie d'un réservoir de carburant. Les voyageurs ont été invités à se renseigner auprès de leurs compagnies aériennes pour obtenir les dernières informations. Les vols ont depuis partiellement repris, mais d'importantes perturbations persistent.
Deux vols suisses ont également été perturbés. Un vol Emirates reliant Zurich à Dubaï a dû faire demi-tour. Un autre vol en provenance de Genève a survolé la métropole désertique pendant plus d'une heure avant d'atterrir.
Le trafic a partiellement repris lundi, a annoncé son opérateur, après une suspension de plusieurs heures. «Les vols à destination et en provenance de DXB reprennent progressivement vers certaines destinations, à la suite de la suspension temporaire mise en place à titre de mesure de précaution», a indiqué l'aéroport de Dubaï sur X.
L'incendie du réservoir de carburant a été maîtrisé, aucun blessé n'est à déplorer. Dubaï est la cible de nombreuses attaques iraniennes, menées à l'aide de missiles et de drones, depuis le début du conflit.
Israël lance des «opérations terrestres limitées» dans le sud du Liban
L'armée israélienne a annoncé lundi avoir lancé des «opérations terrestres limitées et ciblées» contre le mouvement pro-iranien Hezbollah dans le sud du Liban.
«Ces derniers jours, des soldats israéliens de la 91e division ont commencé des opérations terrestres limitées et ciblées contre des bastions clés du Hezbollah dans le sud du Liban, visant à renforcer la zone de défense avancée» en territoire libanais, le long de la frontière entre Israël et le Liban, a déclaré l'armée dans un communiqué.
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Trafic aérien suspendu à l'aéroport de Dubaï après une attaque de drone
Les vols sont temporairement suspendus lundi à l'aéroport international de Dubaï, ont annoncé les autorités de l'émirat, après l'incendie d'un réservoir de carburant dû à un «incident» lié à un drone.
«L'Autorité de l'aviation civile de Dubaï annonce la suspension temporaire des vols à l'aéroport international de Dubaï à titre de mesure de précaution afin d'assurer la sécurité de tous les passagers et du personnel», a indiqué le bureau de presse de Dubaï sur X. Il a ajouté que l'incendie du réservoir a été maîtrisé et n'a pas fait de victime.
Source: AFP
L'OTAN risque un avenir «très mauvais» si elle n'aide pas les Américains à rouvrir Ormuz, menace Trump
L'OTAN risque de faire face à un avenir «très mauvais» si les alliés des Américains ne les aident pas à libérer le détroit d'Ormuz, a mis en garde dimanche Donald Trump dans une interview au «Financial Times».
«Il est tout à fait normal que ceux qui tirent profit de ce détroit contribuent à faire en sorte que rien de fâcheux ne se produise là-bas», a déclaré le président américain, rappelant que l'Europe et la Chine dépendent fortement du pétrole du Golfe, contrairement aux Etats-Unis. «S'il n'y a pas de réponse (à la requête américaine, NDLR), ou si celle-ci est négative, je pense que cela aura des conséquences très mauvaises pour l'avenir de l'OTAN», a-t-il ajouté.
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Source: AFP
L'armée iranienne menace de cibler les infrastructures locales de la chaîne Iran International
L'armée iranienne a mis en garde les pays de la région contre toute coopération avec la chaîne de télévision Iran International, basée à Londres, affirmant que les infrastructures utilisées pour soutenir cette chaîne seraient considérées comme des cibles.
«Utilisant les capacités satellitaires et les infrastructures médiatiques de certains pays de la région», la chaîne «agit pour créer des tensions, fabriquer de faux récits (...) afin de servir les objectifs de l'Amérique criminelle et du régime sioniste», a affirmé le centre de commandement interarmées Khatam al-Anbiya, dans un communiqué publié dimanche soir.
L'Iran a classé Iran International comme «organisation terroriste» depuis 2022, et déclaré ces derniers mois qu'elle était affiliée à Israël, avertissant que toute coopération avec la chaîne serait passible de sanctions.
Source: AFP
Un mort à Abou Dhabi suite à la chute d'un missile sur un véhicule
Un civil palestinien a été tué en périphérie de la capitale émiratie Abou Dhabi lorsqu'un missile a frappé sa voiture lundi, ont indiqué les autorités, alors que l'Iran poursuit ses frappes dans le Golfe en représailles aux attaques américano-israéliennes sur son sol.
Les autorités «sont intervenues à la suite d"un incident survenu dans la zone d'Al Bahia impliquant une frappe de missile sur un véhicule civil, qui a entraîné la mort d'un ressortissant palestinien», a déclaré le bureau de presse d'Abou Dhabi dans un communiqué.
Source: AFP
L'Arabie saoudite intercepte plus de 60 drones
L'Arabie saoudite a intercepté plus de 60 drones au-dessus de son territoire depuis lundi minuit (dimanche 21h GMT), selon des chiffres diffusés par son ministère de la Défense.
Ces 61 drones ont tous été interceptés dans l'est du pays, a précisé le ministère dans une série de publications sur X.
Source: AFP
Les Emirats arabes unis disent intercepter des missiles et des drones venant d'Iran
Le ministère de la Défense des Emirats arabes unis a annoncé lundi que les défenses aériennes du pays étaient en train d'intercepter des missiles et des drones provenant d'Iran.
«Les défenses aériennes des Emirats arabes unis ripostent actuellement aux menaces de missiles et de drones provenant d'Iran», a écrit le ministère sur X.
Source: AFP
L'Iran qualifie les frappes sur ses dépôts pétroliers d'«écocide»
Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a qualifié lundi d'«écocide» les frappes israéliennes contre des dépôts pétroliers de Téhéran. «Les bombardements d'Israël sur des dépôts de carburant de Téhéran violent le droit international et constituent un écocide», a-t-il déclaré sur X.
«Les habitants risquent de subir des dommages à long terme pour leur santé. La contamination des sols et des nappes phréatiques pourrait avoir des conséquences (sur plusieurs générations)», a ajouté le ministre.
Source: AFP
Le Japon «n'envisage pas» d'opération de sécurité maritime
Le Japon a indiqué lundi qu'il «n'envisageait pas» d'opération de sécurité maritime après que le président américain Donald Trump a fait pression sur ses alliés et la Chine dimanche pour assurer la sécurité du détroit d'Ormuz.
«Dans la situation actuelle en Iran, nous n'envisageons pas d'ordonner une opération de sécurité maritime», a déclaré devant le Parlement le ministre de la Défense, Shinjiro Koizumi. L'Iran a mis en garde contre toute implication d'autres pays dans cette guerre qui embrase le Moyen-Orient et fait flamber le pétrole.
Source: AFP
L'Australie affirme qu'elle n'enverra pas de navire de guerre dans le détroit d'Ormuz
La ministre australienne des Transports a déclaré lundi que son pays n'enverrait pas de navire de guerre dans le détroit d'Ormuz, après que le président américain Donald Trump a exigé dimanche l'aide de ses alliés pour sécuriser cette voie stratégique.
«Nous n'enverrons pas de navire dans le détroit d'Ormuz. Nous savons à quel point c'est extrêmement important, mais ce n'est pas quelque chose qui nous a été demandé ni à quoi nous contribuons», a déclaré Catherine King à la chaîne nationale ABC.
Source: AFP
Trump assure discuter avec l'Iran qui n'est pas encore prêt à un accord
Donald Trump a déclaré dimanche soir avoir des discussions avec l'Iran mais que Téhéran n'était pas encore prêt à mettre fin à la guerre.
«Oui, on est en discussion avec eux. Mais je ne pense pas qu'ils soient tout à fait prêts, même s'ils n'en sont plus très loin», a déclaré à la presse le président américain sans dévoiler le contenu de ces discussions, mais en réitérant que l'Iran a été «décimé» dans les frappes américano-israéliennes.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce mener une «vague de frappes à grande échelle» contre Téhéran
L'armée israélienne a annoncé lundi à l'aube mener une «vague de frappes à grande échelle» contre Téhéran, au 17e jour de guerre entre Israël, les Etats-Unis et l'Iran.
L'armée «a lancé une vaste vague de frappes visant les infrastructures du régime terroriste iranien à Téhéran», a-t-elle écrit sur Telegram.
Source: AFP
Un drone provoque un incendie près de l'aéroport de Dubaï
Un des réservoirs de carburant de l'aéroport international de Dubaï est en feu lundi matin à la suite d'un «incident relatif à un drone», au 17e jour de la guerre au Moyen-Orient, ont annoncé les autorités locales.
«Un incident impliquant un drone aux abords de l'aéroport international de Dubaï (DXB) a affecté l'un des réservoirs de carburant. Les équipes de la défense civile de Dubaï s'efforcent actuellement de maîtriser l'incendie», ont écrit les autorités de Dubaï sur le réseau social X. «Aucun blessé n'est à déplorer pour l'instant», ont-elles ajouté.
L'aéroport de Dubaï est le plus fréquenté au monde pour le trafic international et la base principale d'Emirates, la plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient.
Source: AFP