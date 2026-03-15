Deux vols au départ de la Suisse perturbés après une explosion à l'aéroport de Dubaï

Le trafic aérien à l'aéroport principal de Dubaï a été temporairement suspendu, selon l'Autorité de l'aviation civile de l'émirat, après une explosion provoquée par l'incendie d'un réservoir de carburant. Les voyageurs ont été invités à se renseigner auprès de leurs compagnies aériennes pour obtenir les dernières informations. Les vols ont depuis partiellement repris, mais d'importantes perturbations persistent.

Deux vols suisses ont également été perturbés. Un vol Emirates reliant Zurich à Dubaï a dû faire demi-tour. Un autre vol en provenance de Genève a survolé la métropole désertique pendant plus d'une heure avant d'atterrir.

Le trafic a partiellement repris lundi, a annoncé son opérateur, après une suspension de plusieurs heures. «Les vols à destination et en provenance de DXB reprennent progressivement vers certaines destinations, à la suite de la suspension temporaire mise en place à titre de mesure de précaution», a indiqué l'aéroport de Dubaï sur X.

L'incendie du réservoir de carburant a été maîtrisé, aucun blessé n'est à déplorer. Dubaï est la cible de nombreuses attaques iraniennes, menées à l'aide de missiles et de drones, depuis le début du conflit.