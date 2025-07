Que signifie l'accord entre l'UE et Trump pour la Suisse?

Après de longues et ardues négociations, l’Union européenne et les Etats-Unis sont finalement parvenus à un accord commercial. Ce compromis marque une entente entre les deux puissances visant à apaiser le différend douanier qui les opposait.

1/6 Ursula von der Leyen et le président américain Donald Trump ont conclu un accord. Photo: Getty Images

Martin Schmidt et Michael Hotz

Quels sont les principaux points de l'accord?

Le scénario du pire est évité: à l'origine, le président américain Donald Trump voulait introduire des droits de douane de 30% sur les importations de produits européens. L'Union européenne (UE) menaçait d'imposer des contre-taxes du même montant sur des produits américains d'une valeur de plus de 90 milliards d'euros. Les deux seront valables à partir du 1er août. Avec l'accord actuel, l'UE accepte désormais que les Etats-Unis introduisent des droits de douane punitifs de 15% sur la plupart des importations en provenance d'Europe. Selon la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, les droits de douane s'appliquent également aux produits pharmaceutiques et aux semi-conducteurs – ainsi qu'aux voitures, qui étaient jusqu'à présent soumises à des droits de douane de 27,5%. En l'état, les Etats-Unis s'en sortent sans que l'UE n'impose de droits de douane en retour.

Les droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium de 50% restent en place, comme l'a déclaré Trump. En outre, selon le président américain, l'UE s'est engagée à acheter 750 milliards de dollars dans le secteur de l'énergie aux Etats-Unis, principalement sous forme de gaz liquide, et à réaliser 600 milliards de dollars d'investissements supplémentaires aux Etats-Unis. Les deux parties se sont mises d'accord pour ne pas ordonner de droits de douane pour une sélection de produits. Il s'agit notamment de composants aéronautiques, de produits chimiques, de médicaments génériques, d'équipements de semi-conducteurs, de produits agricoles, de spiritueux et de certaines matières premières critiques. Cependant, les déclarations divergent concernant les produits précis qui ne sont pas couverts par l’accord.

Quel est l'impact économique de l'accord?

L'économie européenne ressentira les droits de douane de 15%. Il existe déjà des premiers chiffres sur l'ampleur des répercussions économiques à court terme pour l'UE. L'Institut d'économie mondiale de Kiel (IfW) a déjà effectué des calculs correspondants pour le journal allemand «Handelsblatt». L'Allemagne s'en sort particulièrement mal: notre voisin doit digérer une baisse de son produit intérieur brut (PIB) de 0,15%. Les dommages attendus sont une perte de 6,5 milliards d'euros. La France et l'Italie s'en sortent nettement mieux, avec un recul attendu du PIB de 0,01% et de 0,02% respectivement. Selon les calculs de l'IfW, le PIB de l'UE dans son ensemble baisserait de 0,1%.

Quelles sont les réactions du côté européen?

Dans le milieu de l'économie, l'accord est loin d'être bien accueilli. La Fédération allemande de l'industrie (BDI) parle d'un «signal fatal» pour les droits de douane unilatéraux. L'association allemande du commerce extérieur parle d'un «compromis douloureux» et d'une «menace existentielle» pour de nombreuses entreprises. La cheffe de l'UE, Ursula von der Leyen, salue en revanche le «bon accord» qui apportera de la «stabilité». «Quinze pour cent, ce n'est pas négligeable, mais c'est le meilleur résultat que nous pouvions obtenir», affirme-t-elle.

Le chancelier allemand Friedrich Merz écrit sur X que l'accord a permis d'éviter «une guerre commerciale» qui «aurait durement touché l'économie allemande orientée vers l'exportation». Le ministre français des Affaires européennes Benjamin Haddad est moins optimiste: selon lui, l'accord apporte une «stabilité temporaire», mais reste «déséquilibré». Bien que des secteurs importants comme l'aviation et les spiritueux sont exclus de l'accord, il estime que «la situation actuelle n'est pas satisfaisante et ne peut pas être durable».

Cet accord met-il fin au différend douanier entre les Etats-Unis et l'UE?

Temporairement, oui. Mais à moyen terme, les deals reposent sur des bases fragiles. «Les deals conclus ne sont pas juridiquement contraignants», explique Richard Baldwin, professeur d'économie internationale à la Business School for Management de Lausanne. «Trump veut pouvoir modifier les deals à tout moment et faire ainsi pression.» Les deals pourraient également être la cible de plaintes de la part des entreprises, notamment aux Etats-Unis. Car ce sont les entreprises américaines qui doivent payer les droits de douane si elles veulent importer des biens concernés de l'UE.

Mais pour la première fois, les grandes promesses d’investissement de l’UE ne se limitent pas à de simples déclarations. «Trump peut vendre à son électorat les deals avec les investissements prévus comme une victoire», affirme Richard Baldwin. L'avenir nous dira combien les entreprises européennes investissent réellement aux Etats-Unis. Lors du premier mandat de Trump, le groupe technologique taïwanais Foxconn avait promis des investissements de 10 milliards de dollars et la création de 13'000 emplois dans le Wisconsin. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une usine vide. «En de nombreux endroits, les Etats-Unis manquent tout simplement de personnel qualifié pour les grands projets», explique l'expert.

Que signifie l'accord pour la Suisse?

Pour la Suisse, l'accord avec l'UE est plutôt positif, car la moitié de ses exportations sont destinées à l'UE. Des droits de douane plus élevés, que Trump avait entre-temps envisagés, auraient frappé encore plus durement l'économie de l'UE. Plus le préjudice pour l'économie européenne est important, moins elle demandera de produits à la Suisse. L'industrie automobile allemande, par exemple, est un client important des fournisseurs suisses. Les dirigeants des entreprises locales devraient pousser un petit soupir de soulagement en constatant que le pire des scénarios, avec une escalade du conflit douanier entre l'UE et les Etats-Unis, a été évité. Enfin, le franc fort pèse également sur l'industrie d'exportation suisse. A la bourse de Zurich, l'accord été bien accueilli. L'indice directeur SMI a commencé la semaine en hausse.

Que peut espérer la Suisse avec Trump?

Il montre que les accords avec les Etats-Unis sont totalement unilatéraux. Mais aussi que Trump accepte de négocier. De son côté, la Suisse peut donc espérer des taxes plus basses que les 31% annoncées en avril. Mais une grande inquiétude subsiste: si l'industrie d'exportation suisse est soumise à des droits de douane plus élevés que ceux de nos voisins, cela constituerait un désavantage concurrentiel considérable pour nos entreprises. De nombreux économistes prévoient des droits de douane suisses de l'ordre de 15% à 20%. La ministre des Finances Karin Keller-Sutter s'est récemment montrée pleine d'espoir. «D'une certaine manière, j'ai trouvé comment aborder Trump», avait-elle déclaré dans une interview accordée à Blick.