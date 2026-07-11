AFP Agence France-Presse
Quinze personnes sont mortes samedi dans le chavirement d'un bateau transportant des touristes indiens au large de l'île de Phu Quoc, dans le sud du Vietnam, a indiqué un média d'Etat vietnamien.
«Un hors-bord transportant 32 touristes indiens, ainsi que quatre membres d'équipage, a chaviré près de Hon May Rut Ngoai, à Phu Quoc, faisant 15 morts alors que 21 personnes ont été secourues», a rapporté VnExpress.
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