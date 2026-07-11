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Drame sur l'île de Phu Quoc
Un bateau touristique chavire et fait 15 morts

Quinze touristes indiens ont perdu la vie samedi après le chavirement d'un hors-bord près de l'île de Phu Quoc, au Vietnam. Le bateau transportait 36 personnes au total, 21 ont été secourues.
Publié: 12:30 heures
21 personnes ont été secourues.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Quinze personnes sont mortes samedi dans le chavirement d'un bateau transportant des touristes indiens au large de l'île de Phu Quoc, dans le sud du Vietnam, a indiqué un média d'Etat vietnamien.

«Un hors-bord transportant 32 touristes indiens, ainsi que quatre membres d'équipage, a chaviré près de Hon May Rut Ngoai, à Phu Quoc, faisant 15 morts alors que 21 personnes ont été secourues», a rapporté VnExpress.

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