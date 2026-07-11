Quinze touristes indiens ont perdu la vie samedi après le chavirement d'un hors-bord près de l'île de Phu Quoc, au Vietnam. Le bateau transportait 36 personnes au total, 21 ont été secourues.

Un bateau touristique chavire et fait 15 morts

Un bateau touristique chavire et fait 15 morts

Drame sur l'île de Phu Quoc

AFP Agence France-Presse

Quinze personnes sont mortes samedi dans le chavirement d'un bateau transportant des touristes indiens au large de l'île de Phu Quoc, dans le sud du Vietnam, a indiqué un média d'Etat vietnamien.

«Un hors-bord transportant 32 touristes indiens, ainsi que quatre membres d'équipage, a chaviré près de Hon May Rut Ngoai, à Phu Quoc, faisant 15 morts alors que 21 personnes ont été secourues», a rapporté VnExpress.