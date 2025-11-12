DE
FR
L'avion chute en tournoyant dans les airs
0:27
Une vidéo montre le crash:L'avion chute en tournoyant dans les airs

Drame en Géorgie
Le crash d'un avion militaire turc fait 20 morts

Un avion cargo militaire turc s'est écrasé mardi dans l'est de la Géorgie, tuant vingt militaires. L'appareil C-130, qui avait décollé d'Azerbaïdjan, s'est désintégré en vol peu après être entré dans l'espace aérien géorgien. Les causes du crash restent inconnues.
Publié: 06:44 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 36 minutes
Partager
Écouter
1/2
Photo: Un avion militaire turc s'est écrasé mardi en Géorgie.
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Vingt militaires turcs sont morts dans le crash mardi d'un avion cargo militaire turc dans l'est de la Géorgie, a annoncé le ministère turc de la Défense mercredi. Les autorités turques, qui ont publié les noms et portraits des vingt victimes, n'ont pas communiqué pour l'heure sur les possibles raisons du crash de l'appareil C-130.

L'avion avait décollé de Gandja, dans l'ouest de l'Azerbaïdjan, en direction de la Turquie. Il s'est écrasé peu après être entré dans l'espace aérien géorgien mardi après-midi. L'épave de l'appareil a été localisée en fin d'après-midi à quelques kilomètres de la frontière azerbaïdjanaise.

Des «martyrs»

Des vidéos amateurs filmées par des témoins de l'accident montrent un appareil qui chute en tournoyant, laissant un panache de fumée blanche dans son sillage, avant de s'écraser au loin en dégageant une épaisse colonne de fumée noire. Sur ces images, l'avion apparaît déjà en partie désintégré lors de sa chute.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait évoqué dès mardi après-midi des «martyrs», sans toutefois faire état d'un bilan. Les autorités géorgiennes ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour éclaircir les circonstances du crash.

Les C-130 Hercules sont des avions militaires de fabrication américaine développés par Lockheed Martin et produits depuis les années 1950. Ils sont encore très populaires à travers le monde.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus