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Drame en Allemagne
Une collision entre deux trains fait un mort à Munich

Un accident ferroviaire à Munich a coûté la vie à un agent dans la nuit de vendredi à samedi. Deux wagons suspendus sur un pont ont causé d'importants dégâts matériels. Une enquête est en cours.
Publié: 16:01 heures
Deux wagons se sont trouvés à moitié suspendus sur un pont.
Photo: IMAGO/Wolfgang Maria Weber
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ATS Agence télégraphique suisse

Un agent impliqué dans des opérations de manoeuvre ferroviaire a perdu la vie dans la nuit de vendredi à samedi à Munich. Il a été mortellement blessé lors de la collision de deux trains de marchandises, ont indiqué les pompiers locaux.

Sous la violence du choc, deux wagons de fret se sont trouvés à moitié suspendus sur un pont enjambant une voie de circulation et à moitié sur la chaussée, selon cette source. En sécurisant les lieux, les pompiers ont retrouvé le corps d'un homme mortellement blessé dans l'accident.

Les autorités n'ont pas immédiatement communiqué son identité. Plusieurs voitures en stationnement ont été fortement endommagées par la chute des wagons ou des débris.

Un bus de ligne circulait au moment de l'accident sur la rue située sous le pont et a été touché par la chute d'un objet. Seul le conducteur se trouvait à bord et il est resté indemne, est-il détaillé. La police a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l'accident.

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