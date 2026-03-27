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Une première aux Etats-Unis
Trump aura sa signature sur les billets de banque

Pour la première fois, la signature d'un président américain en exercice ornera les billets de banque américains. Les premiers billets de 100 dollars seront émis en juin, avant d'être étendus à d'autres coupures.
Publié: 06:37 heures
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Dernière mise à jour: il y a 32 minutes
Photo: IMAGO/UPI Photo
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ATS Agence télégraphique suisse

La signature de Donald Trump va figurer sur les futurs billets de banque américains, a annoncé le Trésor jeudi. Il s'agit d'une première pour un président des Etats-Unis en exercice. Les premiers billets de 100 dollars arborant la nouvelle signature seront imprimés en juin. Elle sera ensuite élargie aux autres coupures, précise le communiqué gouvernemental.

Depuis 1861, seule figurait sur les billets verts la signature du ministre américain des Finances et du trésorier des Etats-Unis. «Il n'y a pas de manière plus puissante de reconnaître les réalisations historiques de notre grand pays et du président Donald Trump que des billets de dollars portant son nom», a justifié le ministre des Finances Scott Bessent, cité dans le communiqué.

L'empreinte de Donald Trump

Cette annonce s'inscrit dans une série de décisions visant à apposer l'empreinte de Donald Trump sur de nombreux bâtiments ou symboles des Etats-Unis, suscitant des accusations de culte de la personnalité. Le 19 mars, une commission fédérale des beaux-arts – dont tous les membres ont été nommés par Donald Trump – a ainsi donné son feu vert à la frappe d'une pièce commémorative en or à l'effigie du président.

Plusieurs bâtiments publics ont déjà été rebaptisés au nom du républicain depuis son retour l'an dernier à la Maison Blanche, comme le Kennedy Center, une institution culturelle réputée de Washington. Et en Floride, l'aéroport international de Palm Beach doit lui aussi changer de nom pour porter celui de Donald Trump, en vertu de la loi adoptée par les parlementaires de cet Etat du sud-est, où se trouve sa résidence privée.

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