DE
FR

«Des alliés supers»
Trump devrait approuver la vente de F-35 à l'Arabie saoudite

Donald Trump a affirmé lundi qu'il comptait approuver la vente d'avions de combat F-35 à l'Arabie saoudite. Des déclarations qui surviennent à la la veille de la visite du prince héritier Mohammed ben Salmane à la Maison Blanche.
Publié: il y a 32 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 31 minutes
Partager
Écouter
Donald Trump s'est dit favorable à la vente d'avions de combat F-35 à l'Arabie saoudite.
Photo: Evan Vucci
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Donald Trump a déclaré lundi qu'il comptait approuver la vente d'avions de combat F-35 à l'Arabie saoudite, à la veille de la visite du prince héritier Mohammed ben Salmane à la Maison Blanche.

«Nous allons faire ça, nous vendrons des F-35», a déclaré le président américain à la presse depuis la Maison Blanche. «Ils ont été des alliés super», a-t-il ajouté.

Vers une reconnaissance d'Israël?

Le prince héritier saoudien, dirigeant de facto du royaume, arrive à Washington avec la volonté d'acquérir des systèmes avancés de défense aérienne et antimissile, mais aussi ces avions F-35. Seul Israël en possède actuellement au Moyen-Orient.

A lire sur Trump
Donald Trump et Gianni Infantino donne de nouveaux détails sur le Mondial
«Demander déjà vos visas»
Donald Trump et Gianni Infantino donne de nouveaux détails sur le Mondial
Le camp MAGA risque de s'effondrer après les disputes de ses leaders
Analyse
La querelle de trop?
Evincée par Trump, cette figure MAGA pourrait faire imploser son camp

Donald Trump a récemment réitéré son souhait de voir l'Arabie saoudite – poids lourd du Moyen-Orient – reconnaître Israël en rejoignant les accords d'Abraham. Et selon le média Axios, Israël veut que toute vente américaine de F-35 à Ryad soit conditionnée à cette reconnaissance.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus