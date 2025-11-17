Donald Trump et Gianni Infantino présentent des mesures pour faciliter l'entrée des supporters à la Coupe du monde 2026. Les détenteurs de billets bénéficieront d'un traitement prioritaire pour les visas, mais devront quand même en faire la demande rapidement.

1/4 Donald Trump est apparu lundi dans le bureau ovale avec une voix rauque. Photo: keystone-sda.ch

Janine Enderli

C'est une image familière: le président américain Donald Trump et le président de la FIFA Gianni Infantino dans le bureau ovale. Par le passé, les deux hommes se sont déjà présentés ensemble devant la presse à Washington. Lundi soir, ils ont annoncé de nouveaux détails sur la Coupe du monde de football qui se déroulera l'été prochain aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Il a notamment été question des conditions d'entrée dans le pays et des visas.

Lors de la réunion dans le bureau ovale, une nouvelle initiative a été présentée, qui permettra aux détenteurs de billets pour la Coupe du monde d'être admis en priorité aux entretiens de visa. Trump a expliqué que l'objectif était de combiner sécurité et garantie d'une entrée sans problème pour les supporters.

Les fans de football suisses auront besoin d'une autorisation ESTA et d'un passeport biométrique en cours de validité pour se rendre aux États-Unis. Il est conseillé de demander ces documents dès maintenant.

«Demander les visas le plus rapidement possible»

Trump a déclaré qu'il encourageait vivement les voyageurs se rendant à la Coupe du monde à demander leur visa «dès que possible». Le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est joint à cet appel et a insisté pour que les détenteurs de billets fassent leur demande «le plus rapidement possible».

«Votre billet n'est pas un visa. Il ne garantit pas l'entrée aux États-Unis. Il vous garantit seulement un rendez-vous prioritaire», a précisé Marco Rubio.

Trump à la voix rauque

Fait marquant: pendant la conférence de presse, la voix de Trump était plus rauque que d'habitude. Interrogé à ce sujet par un journaliste, Trump a répondu: «C'est parce que j'ai dû crier sur des gens, ils étaient stupides sur une question liée au commerce.» Selon lui, il s'agissait de négociations commerciales avec un pays qui voulait renégocier ses conditions.

Gianni Infantino a ensuite pris la parole: «Nous avons déjà vendu deux millions de billets», a déclaré le président de la FIFA. Selon lui, la Coupe du monde ne sera un succès que si toutes les mesures de sécurité sont efficaces. Il a qualifié le nouveau système d'entrée de «passeport FIFA» ou de «système de rendez-vous prioritaire».