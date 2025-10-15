La Coupe du monde 2026 s’annonce bien plus chère que ses prédécesseurs. Les prix des billets ont explosé, grimpant parfois de plus de 900%, avec des billets de finale atteignant 6370 dollars. La FIFA contrôle la revente… tout en en tirant un large profit.

Florian Raz

Les Suisses doivent encore surmonter un dernier obstacle pour décrocher leur qualification à la Coupe du monde 2026. Quant à ceux qui rêvent d’y assister, ils devront faire preuve de nerfs encore plus solides que l’équipe nationale lors de ses deux derniers matchs contre la Suède et le Kosovo. Ou alors disposer d’un portefeuille bien rempli. Idéalement des deux.

La Fédération internationale de football (FIFA) a massivement augmenté le prix de ses billets par rapport à la Coupe du monde au Qatar. L'augmentation des prix peut aller jusqu'à plus de 900% pour certaines catégories. En 2022, le billet le moins cher pour le match d'ouverture coûtait 55 dollars (environ 52 francs à l'époque). Pour assister au premier match de la Coupe du monde des Etats-Unis le 12 juin, il faudra débourser au moins 560 dollars (environ 450 francs).

Ils se vendent comme des cryptomonnaies

Pour les billets de la finale, la fédération demande actuellement entre 2030 et 6370 dollars (1630 à 5123 francs). La catégorie la moins chère coûte donc 400 dollars de plus que le billet le plus cher pour la finale de 2022. Et le plus fou, c'est que les prix devraient encore augmenter.

La FIFA n'a pas mis de liste de prix sur Internet. Ce sont les clients du premier tirage au sort des billets qui ont publié ces chiffres. Et pour cause: elle se réserve le droit d'ajuster les prix au fur et à mesure des phases de vente. Les matches très convoités seront probablement donc encore plus chers. «En tant qu'organisation à but non lucratif, la FIFA réinvestit les recettes. Il est prévu que plus de 90% des revenus soient reversés aux 211 associations membres de 2023 à 2026 afin de développer de manière significative le football dans le monde entier».

Il y a une autre raison à cette hausse des prix: aux Etats-Unis et au Canada, il est tout à fait légal d’acheter des billets pour ensuite les revendre avec un bénéfice sur ce qu’on appelle le marché secondaire. Résultat: les billets pour la Coupe du monde deviennent de véritables objets de spéculation, au même titre que les cryptomonnaies. Acheter dès maintenant un billet sans savoir quelles équipes joueront, en espérant qu’il s’agira d’un match impliquant une grande nation comme l’Angleterre ou l’Argentine, peut représenter une belle opportunité de gain.

La FIFA a donc lancé sa propre plateforme officielle de revente de billets pour la Coupe du monde. A chaque transaction, elle prélève une commission: le vendeur et l’acheteur paient ensemble 30% du prix convenu. Selon la FIFA, ces frais ont pour but de décourager les revendeurs professionnels et les pratiques spéculatives. Mais dans les faits, on voit déjà apparaître sur la plateforme des billets fraîchement achetés, proposés à des prix nettement supérieurs à leur valeur d’origine. Ce sont surtout les billets des catégories les moins chères qui sont revendus plusieurs fois leur prix initial.

La promesse aux fans

La FIFA affirme, dans une interview accordée à Blick, que lors des prochaines phases de vente, certains billets seront réservés à des catégories spécifiques de fans et proposés à un tarif fixe. Il y aura également des billets permettant de suivre son équipe nationale tout au long du tournoi. Comme la majorité des autres places, ces billets seront mis en vente après le tirage au sort des groupes, prévu le 5 décembre.

Mais la FIFA a aussi trouvé un autre moyen de rentabiliser les 104 matchs du tournoi: elle vend le droit d’acheter un billet. Par exemple, pour 599 dollars (environ 480 francs), un fan peut acheter un droit de priorité pour un billet de la finale si la Suisse y participe. Le risque? Si la Nati est éliminée avant la finale, cette somme est perdue. Et si elle va jusqu’au bout, il faudra encore payer entre 2790 et 6370 dollars (2240 à 5123 francs) pour obtenir le billet en lui-même.

Pour ceux qui ont déjà mal à la tête avec tous ces calculs, il reste encore un petit espoir: dans la phase de vente après le tirage au sort des groupes, les prix variables pourraient aussi profiter aux fans. Si, par exemple, la Suisse devait rencontrer une nation encore plus petite lors d'un match de groupe, comme l'équipe débutante du Cap-Vert, l'intérêt du reste du monde devrait être très limité. Et dans ce cas, les prix pourraient même baisser, du moins pour ce seul match.