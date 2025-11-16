Tout ce qu'il faut savoir sur la Coupe du monde 2026

Si elle évite la catastrophe mardi au Kosovo, la Suisse participera à sa sixième Coupe du monde consécutive. Voici les principales informations concernant le tournoi qui aura lieu l'été prochain en Amérique du Nord et au Mexique.

1/6 Les supporters suisses peuvent exulter: la Nati va très certainement participer à une Coupe du monde pour la sixième fois consécutive. Photo: TOTO MARTI

Christian Finkbeiner

Tout savoir sur la Coupe du monde 2026? C'est par là!

Quand la Coupe du monde aura-t-elle lieu?

La Coupe du monde se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le match d'ouverture se déroulera à de Mexico City, la finale au MetLife d'East Rutherford dans l'État américain du New Jersey.

Qui s'est qualifié jusqu'à présent?

Pour la première fois dans l'histoire, 48 équipes participent à la phase finale. Outre les trois pays organisateurs, l'Argentine, tenante du titre, et le Brésil, champion du monde en titre, se sont également qualifiés. En Asie, l'Ouzbékistan et la Jordanie, novices en matière de Coupe du monde, ont décroché leur billet, tandis qu'en Afrique, le Cap-Vert a obtenu le sien. En Europe, seules l'Angleterre, la France et la Croatie sont mathématiquement qualifiées à ce jour. Même si elles ne sont pas encore officiellement en vert, la Suisse, l'Espagne et la Norvège ne peuvent pratiquement plus être privées de leur billet. Les six dernières places seront attribuées au printemps lors des play-off européens et intercontinentaux.

Combien de fois la Suisse a-t-elle participé à la Coupe du monde?

Pour la Nati, il s'agira de la 13e participation à la Coupe du monde, la sixième consécutive. La Suisse a participé pour la première fois à une Coupe du monde en 1934, où elle a atteint les quarts de finale, tout comme en 1938 et 1954 (en Suisse). Depuis, la Nati s'est qualifiée cinq fois pour les huitièmes de finale (1994, 2006, 2014, 2018 et 2022).

Quand les groupes seront-ils tirés au sort?

Le tirage au sort des groupes aura lieu le samedi 5 décembre au Kennedy Center à Washington D.C.. Les 48 équipes seront réparties en 12 groupes de 4 équipes, les trois pays hôtes étant placés en tête de chaque groupe. Les autres équipes seront réparties dans les différents pots en fonction du classement mondial, des critères géographiques étant également pris en compte pour la composition des groupes. Les quatre derniers participants européens ainsi que les deux vainqueurs des play-off intercontinentaux ne seront pas encore connus.

Que va-t-il se passer pour la Nati?

Comme la Nati n'aura probablement pas à disputer de play-off au printemps, elle profitera certainement de ce regroupement pour effectuer un court camp d'entraînement et disputer deux matches amicaux. Il est question d'un match contre l'Allemagne, pour autant que la Mannschaft se qualifie également directement pour la Coupe du monde et que les deux équipes ne soient pas tirées au sort dans le même groupe en juin.

Dans quelles villes se dérouleront les matches de la Coupe du monde?

Il y a en tout 16 villes-hôtes, dont onze aux États-Unis: New York/New Jersey, Boston, Dallas, Kansas City, Houston, Atlanta, Los Angeles, Seattle, San Francisco, Philadelphie et Miami. Au Canada, les matches se dérouleront à Toronto et Vancouver, tandis qu'au Mexique, outre la capitale Mexico City, les matches auont lieu à Monterrey et Guadalajara. Le tout est divisé en trois zones - Ouest, Centre et Est -, chaque équipe ne disputant ses matches que dans une seule zone lors du tour préliminaire.

Comment fonctionne le tournoi?

Dans chacun des douze groupes, tout le monde joue contre tout le monde. Les deux meilleurs de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes se qualifient pour les seizièmes de finale. Ensuite, les matches se déroulent selon le système à élimination directe. Il y aura 104 matchs au total. Un match pour la troisième place aura également lieu.

Comment se procurer des billets?

La vente des billets est divisée en plusieurs phases. Après une première prévente ouverte uniquement aux détenteurs d'une carte de crédit VISA, la première phase officielle a permis aux personnes intéressées de s'inscrire pour participer à un tirage au sort. La deuxième phase, réservée aux résidents des pays hôtes, s'est déroulée du 12 au 15 novembre. Lors de la troisième phase, à partir du 17 novembre, les personnes qui se sont inscrites pour le tirage au sort seront informées si elles auront une fenêtre pour acheter des billets. La quatrième phase débutera après le tirage au sort des groupes, le 5 décembre, et il sera encore possible d'acheter des billets en dernière minute lors de la dernière phase, au printemps prochain.

Quel est le prix des billets?

Les billets les moins chers dans un match de groupe coûtent environ 60 dollars, mais il n'y en a que très peu de disponibles. Le billet le moins cher pour la finale coûte 2030 dollars. Pour la première fois, la FIFA proposera également sa propre plateforme de revente, sur laquelle elle gagnera beaucoup d'argent si le détenteur du billet change.