Zelensky se retrouve pris dans une crise diplomatique

Le retrait de la plus haute distinction polonaise à Volodymyr Zelensky provoque une crise diplomatique. Des responsables ukrainiens, indignés, annoncent rendre leurs médailles en signe de protestation depuis vendredi soir.

AFP Agence France-Presse

Plusieurs responsables ukrainiens ont annoncé depuis vendredi soir qu'ils rendraient leurs distinctions polonaises en signe de protestation après la décision du président Karol Nawrocki de retirer la sienne à Volodymyr Zelensky sur fond de tensions liées à l'histoire des deux pays voisins.

Le président polonais, Karol Nawrocki, a déclaré vendredi soir que l'Ordre de l'Aigle blanc serait retiré au président ukrainien à la suite de la décision, fin mai, de Volodymyr Zelensky de baptiser une unité militaire du nom de l'Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA) – une organisation nationaliste de la Seconde Guerre mondiale tenue en Pologne pour responsable de la mort de plus de 100'000 Polonais.

Karol Nawrocki s'était dit «indigné» de la démarche de son homologue ukrainien. Dès vendredi soir, en signe de protestation contre la décision de Karol Nawrocki, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriï Sybiga a réagi en indiquant qu'il rendrait à la Pologne sa distinction de l'Ordre du mérite de la République de Pologne.

«Nous regrettons que les émotions aient pris le dessus à Varsovie et poussé les responsables politiques polonais à prendre des mesures injustifiées, impulsives et méprisantes», a-t-il écrit sur Facebook, évoquant une «escalade inutile» entre les deux pays.

Une décision «historiquement injuste»

Samedi matin sur le réseau X, le chef de l'administration présidentielle ukrainienne et ancien chef du renseignement, Kyrylo Boudanov, a lui aussi annoncé qu'il renonçait à sa décoration de l'Ordre du mérite de la République polonaise. Selon lui la décision de Karol Nawrocki est un «cadeau fait à l'agresseur moscovite, qui ne manquera pas de l'utiliser contre nos deux pays», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Samedi matin encore, l'ambassadeur d'Ukraine en Pologne, Vasyl Bodnar, a lui aussi annoncé renoncer à sa propre distinction de l'Ordre du Mérite de la République de Pologne. «Je ne peux pas ignorer une décision que je considère comme historiquement injuste. Tout en comprenant les émotions qui dominent en Pologne, je ne peux accepter que le président de l'Ukraine (...), ait été privé de la plus haute distinction polonaise», a-t-il dit sur Facebook.

Avant même son arrivée au pouvoir en 2025, Karol Nawrocki n'avait jamais caché ses opinions critiques vis-à-vis de Kiev, se montrant hostile notamment à l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan et à l'UE. Toutefois, vendredi soir, il a assuré que «cette décision n'est pas dirigée contre le peuple ukrainien» et «ne signifie pas un changement dans l'orientation stratégique de la politique de sécurité de la Pologne».



