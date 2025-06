1/5 Ali Khamenei est le guide suprême de l'Iran depuis 1989. Photo: IMAGO/ZUMA Wire

Nicola Imfeld

L’économie iranienne ressemble à un tas de ruines. Et la guerre avec Israël devrait encore aggraver la situation pour la population. Car les derniers chiffres juste avant l’escalade étaient dévastateurs: l’inflation était de 38,7% en mai – seuls quelques pays comme le Zimbabwe ou le Venezuela ont un taux d’inflation encore plus élevé. La monnaie nationale, le rial, a perdu près de la moitié de sa valeur en un an. Le chômage des jeunes est énorme. Et la performance économique réelle du pays ne devrait croître que de 0,3% en 2025 selon le Fonds Monétaire International (FMI) – un signe clair de stagnation.

Pourtant, des richesses gigantesques se cachent sous les déserts, les montagnes et les hauts plateaux du pays. L’Iran dispose des quatrièmes plus grandes réserves de pétrole et du deuxième plus grand gisement de gaz naturel au monde. Le pétrole et le gaz représentent jusqu’à 25% du produit intérieur brut (PIB). Mais le régime des mollahs n’est plus en mesure d’exploiter cet énorme potentiel, et ce, depuis longtemps. Autrefois, le pays produisait plus de six millions de barils de pétrole par jour – aujourd’hui, selon Reuters, il ne produit plus que 3,3 millions de barils.

Des ressources inexploitées

La raison en est les sanctions américaines qui, après le retrait de l’accord nucléaire initié par Donald Trump en 2018, visent directement les exportations de pétrole et de gaz de l’Iran. Depuis, ces dernières se sont littéralement effondrées. Aujourd’hui, le volume d’exportation de pétrole brut de l’Iran est d’environ 1,6 million de barils par jour, selon Bloomberg. Le pétrole est presque exclusivement destiné à la Chine, mais souvent avec des baisses de prix massives et en dehors des oléoducs officiels. Cela pèse massivement sur les recettes.

L’énorme réserve de gaz reste elle aussi largement inexploitée, faute de gazoducs et d’acheteurs. Le champ gazier de South Pars dans le golfe Persique, que l’Iran partage avec le Qatar, est considéré comme l’un des plus grands de son genre au monde. On estime que son sous-sol contient environ 1800 billions de pieds cubes de gaz naturel utilisable, ce qui est suffisant pour couvrir les besoins mondiaux pendant 13 ans. Aujourd’hui, les installations terrestres de traitement du gaz iranien sont sous le feu de l’armée israélienne.

Au vu du potentiel perdu et de l’économie en berne, il n’est pas étonnant que le régime des mollahs fasse pression pour la levée des sanctions américaines. Mais jusqu’à présent, le point de discorde est toujours resté le programme nucléaire. Même sous le prédécesseur de Trump, Joe Biden, l’Iran n’était pas prêt à renoncer complètement à ses projets nucléaires. Cela n’a pas changé jusqu’à présent. «Il est peut-être maintenant trop tard pour négocier», a déclaré mardi le président américain Donald Trump en appelant le guide suprême iranien Ali Khamenei à se rendre complètement.

Voitures et caviar

Outre le pétrole et le gaz, d’autres trésors dorment dans le sol iranien. L’exploitation minière du cuivre dans le sud est l’une des plus importantes au monde. Le zinc, l’uranium et le fer sont également présents en quantités énormes. Mais même dans le secteur minier, l’Iran ne parvient pas à exploiter pleinement son potentiel depuis des années. L’infrastructure est obsolète et l’environnement incertain. Les sanctions découragent les groupes internationaux.

Les secteurs autrefois en plein essor de l’économie iranienne se sont également estompés. Ainsi, dans les années 2010, l’Iran était la première nation automobile du Proche-Orient. Avant le régime de sanctions, il produisait plus de 1,5 million de véhicules par an – aujourd’hui, ce chiffre est encore légèrement supérieur à un million. Pendant longtemps, le pays a également été célèbre pour le produit culinaire de luxe par excellence: le caviar iranien Beluga de la mer Caspienne. Un succès à l’exportation pendant des décennies. Mais aujourd’hui, la production est à l’arrêt en raison des problèmes environnementaux, de la surpêche et des sanctions.

Le potentiel économique de l’Iran est énorme, du secteur énergétique à l’industrie en passant par l’exploitation minière. Mais des décennies d’isolement international et de conflits récurrents avec l’Occident ont empêché le pays d’exploiter pleinement ses ressources. La guerre avec Israël place désormais le régime iranien dans une situation encore plus compliquée.