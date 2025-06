L'Iran tire une nouvelle salve de missiles sur Israël

Les trois négociateurs Français, Allemand et Britanniques sont arrivée à Genève

Photo: keystone-sda.ch

Trois ministres européens des Affaires étrangères sont arrivés à Genève pour tenter d'obtenir des garanties de Téhéran sur son programme nucléaire. La rencontre avec leur homologue Abbas Araghchi doit démarrer vendredi après-midi.

Ce format entre la France de Jean-Noël Barrot, l'Allemagne de Johann Wadephul et les Britanniques de David Lammy est fréquent depuis plusieurs années à New York et Genève. Les dernières rencontres, à un niveau souvent inférieur, avaient eu lieu en novembre puis en janvier.

Mais cette réunion, alors que la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas est aussi à Genève, a été précipitée par la guerre actuelle entre Israël et l'Iran. Washington ne fait pas partie de ce dispositif mais a été consulté, alors que le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy était encore jeudi à Washington.