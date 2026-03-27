Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il n'est jamais apparu en public depuis et son état de santé reste flou.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3268 personnes en Iran, parmi lesquelles 1443 civils, dont 217 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1094 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 17 civils tués en Israël et de 13 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, tandis qu'Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Un flou règne sur la tenue des négociations: Donald Trump affirme que des discussions ont lieu, tandis que l'Iran nie l'existence de pourparlers et a réitéré son refus de négocier.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. De son côté, Donald Trump peine à convaincre ses alliés de l'aider à sécuriser cette voie maritime d'importance mondiale.
Des enfants armés patrouillent dans les rues de Téhéran pour le compte des mollahs
Les forces de sécurité iraniennes recrutent des enfants âgés d'à peine 12 ans pour tenir des postes de contrôle à Téhéran et accomplir d'autres missions pendant la guerre, a déclaré jeudi un représentant des Gardiens de la révolution islamique (IRGC) à la télévision d'Etat. Depuis le début de la guerre, des postes de contrôle ont été mis en place dans tout Téhéran. Selon des habitants, certains sont occupés par des adolescents en civil, armés de mitrailleuses. C'est ce que rapporte l'agence de presse AFP.
La campagne de recrutement des mollahs porte le nom de «Pour l'Iran». L'âge minimum requis est de 12 ans. Rahim Nadali, un responsable des Gardiens de la révolution à Téhéran, a déclaré à la télévision d'Etat que des enfants dès l'âge de 12 ans pouvaient s'enrôler pour aider les Gardiens de la révolution et la milice de jeunesse Basij dans la lutte contre le «tyran mondial» – c'est-à-dire les Etats-Unis.
Les tâches des recrues comprennent notamment «la collecte de données de sécurité et les patrouilles opérationnelles». «Aux postes de contrôle et lors des patrouilles du Basij que l'on voit dans les villes, il y avait un très grand nombre de jeunes et d'adolescents volontaires qui souhaitaient participer», a affirmé Nadali. «Compte tenu de l’âge de ceux qui demandent à adhérer, nous avons désormais abaissé l’âge minimum à 12 ans, car même des enfants âgés de 12 à 13 ans souhaitent participer.»
Un habitant a déclaré à l'AFP: «Des pick-ups militaires équipés d'armes lourdes bloquent les rues et fouillent les voitures. On passe devant eux, et à peine 100 m plus loin, plusieurs voitures particulières transportant des jeunes armés d'Uzis arrêtent à nouveau les véhicules.» Les Uzis sont des mitraillettes. «Lorsqu'un missile frappe quelque part, la zone est immédiatement bouclée. Des adolescents non formés, armés de kalachnikovs, donnent des ordres aux gens et tirent régulièrement des coups de semonce en l'air», a-t-il ajouté pour décrire la situation.
Les Gardiens de la révolution iranienne figurent notamment sur la liste des organisations terroristes de l'UE. La France avait bloqué cette décision pendant des années, notamment en raison de la détention de deux ressortissants français en Iran. L'Iran a condamné cette décision.
Israël va «intensifier» ses frappes sur l'Iran pour faire cesser les tirs de missiles
Le ministre de la Défense Israël Katz a prévenu vendredi qu'Israël allait «intensifier» ses frappes sur l'Iran pour faire cesser les tirs de missiles sur son pays, dans une vidéo diffusée par son bureau.
«Malgré (nos) avertissements, les tirs se poursuivent et par conséquent les frappes de l'armée vont s'intensifier», a affirmé Israël Katz dans cette vidéo, ajoutant que l'Iran paierait «un lourd tribut».
Source: AFP
Risque «réel» de «catastrophe humanitaire» au Liban
La situation du Liban est «extrêmement préoccupante», avec un risque «réel» de «catastrophe humanitaire», a alerté vendredi l'agence de l'ONU pour les réfugiés (HCR), s'inquiétant de la situation de plus d'un million de personnes déplacées dans ce pays.
«Nous constatons ici, sur le terrain au Liban, une crise humanitaire qui s'aggrave de façon alarmante», a déclaré la représentante du HCR au Liban, Karolina Lindholm Billing, lors d'un point presse en visioconférence avec des journalistes à Genève. «La situation demeure extrêmement préoccupante et le risque de catastrophe humanitaire (...) est bien réel», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
Le détroit d'Ormuz: navires «ennemis» pas les bienvenus
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé vendredi avoir forcé trois porte-conteneurs à faire demi-tour dans le détroit d'Ormuz, en précisant que cette route stratégique était désormais fermée aux navires venant ou à destination de ports liés à «l'ennemi».
«Le passage de tout navire provenant ou à destination de ports appartenant aux alliés et aux soutiens des ennemis américano-sionistes est interdit», ont affirmé sur leur site Sepah News les Gardiens, armée idéologique de la République islamique.
Source: AFP
Ukraine et Arabie saoudite ont signé un accord de défense aérienne
L'Ukraine et l'Arabie saoudite ont signé un accord de coopération à l'occasion de la visite du président Volodymyr Zelensky, a indiqué vendredi à l'AFP un haut responsable. L'accord permettra à Kiev de partager son expérience de lutte contre les attaques de drones.
«L'objectif de l'accord est que l'Ukraine les aide à développer tous les composants nécessaires de la défense aérienne qui leur font actuellement défaut» pour «contrer les Shaheds et autres drones», a-t-il précisé. Le document a été signé jeudi, a précisé un autre haut responsable.
Source: AFP
Un cargo s'échoue dans le détroit d'Ormuz
Selon l'agence de presse iranienne Tasnim, un cargo thaïlandais, qui avait été attaqué au début du mois dans le détroit d'Ormuz, s'est échoué sur une île iranienne située dans ce passage étroit. Selon ces informations, le navire Mayuree Naree s'est échoué près du village de Ramchah, sur l'île de Qeshm.
L'île de Qeshm est située dans le détroit, juste en face du continent iranien. Le navire s'est ensuite dirigé vers l'île voisine de Larak, comme l'a rapporté vendredi la chaîne de télévision publique Press TV. Aucun autre détail n'a été donné concernant l'état du navire ou les circonstances de ce déplacement.
Le 11 mars, le navire, avec 23 membres d'équipage à bord, a été pris pour cible dans le détroit. Au moins trois membres d'équipage ont ensuite été portés disparus, les 20 autres ont pu être secourus et sont rentrés sains et saufs à Bangkok.
L'Iran menace de cibler les hôtels accueillant des soldats américains
L'armée iranienne a prévenu que les hôtels du Moyen-Orient accueillant des militaires américains seraient désormais des cibles dans la guerre menée contre Israël et les Etats-Unis.
Quand des soldats américains «entrent dans un hôtel, alors, de notre point de vue, cet hôtel devient américain», a affirmé jeudi soir à la télévision d'Etat le porte-parole des forces armées Abolfazl Shekarchi.
«Devrions-nous simplement rester les bras croisés et laisser les Américains nous frapper? Quand nous ripostons, nous devons naturellement frapper là où ils se trouvent», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Attaque de drones sur le principal port de Koweït
Le principal port commercial de Koweït a été visé vendredi à l'aube par une attaque de drones «ennemis», ont annoncé les autorités portuaires. L'attaque sur le port de Shuwaikh a fait des dégâts matériels mais pas de victimes, ont-elles précisé dans un communiqué publié sur X.
Source: AFP
Réunion du Conseil de sécurité sur l'Iran à la demande de Moscou
Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir à huis clos vendredi, à la demande de Moscou, sur la guerre engagée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, selon un représentant russe cité par l'agence Tass.
La Russie a demandé une réunion après des frappes israélo-américaines visant des infrastructures civiles en Iran, a déclaré Evgueni Ouspenski, porte-parole du représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU.
«La Fédération de Russie a demandé la tenue de consultations à huis clos au Conseil de sécurité de l'ONU en raison des frappes en cours contre des infrastructures civiles en Iran, notamment des établissements éducatifs et de santé», a-t-il indiqué cité par l'agence russe.
Source: AFP
Le Pentagone pourrait envoyer 10'000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient
Donald Trump ne cesse de souligner que la guerre contre l'Iran touche à sa fin. L'Iran serait complètement vaincu et quémanderait un accord de paix. Mais en coulisses, d'autres discussions semblent avoir lieu. Selon les médias américains, le Ministere de la Defense pourrait bientôt déployer 10'000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient.
Comme l'écrit le «Wall Street Journal», ces troupes supplémentaires permettraient à Trump d'obtenir une meilleure position de négociation face à l'Iran. Une décision définitive concernant ce déploiement n'aurait toutefois pas encore été prise.
Selon «Axios», ces nouvelles troupes proviendraient d’unités de combat différentes de celles déjà déployées dans la région. Le Pentagone élaborerait actuellement des options militaires en vue d’un «coup de grâce» contre l’Iran. Celui-ci pourrait inclure le déploiement de troupes terrestres et une campagne de bombardements massive.
Il y a une semaine déjà, Trump a envoyé des troupes terrestres dans la région. La question de savoir si et comment ces soldats seront déployés est actuellement tout aussi floue que la mission éventuelle des soldats supplémentaires. On pourrait imaginer une occupation de l’îlot pétrolier iranien de Kharg, considéré comme le talon d’Achille du régime des mollahs.
Attaques iraniennes en Israël et dans le Golfe, Tsahal pilonne Téhéran
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont dit vendredi avoir ciblé avec des missiles et des drones des cibles militaires et énergétiques en Israël et dans les pays du Golfe, selon une communication relayée par l'agence de presse iranienne Fars.
L'armée idéologique de la République islamique détaille plusieurs frappes en Israël, ainsi que sur des bases américaines aux Emirats arabes unis, Qatar, Koweït et Bahreïn, notamment un hangar de maintenance de systèmes de défense antiaérien Patriot.
De son côté, l'armée israélienne a dit avoir mené des frappes d'ampleur dans la capitale iranienne. «Il y a peu, l'armée a terminé une série de frappes à grande échelle visant des infrastructures du régime terroriste iranien au coeur de Téhéran», a-t-elle indiqué dans un bref communiqué, sans plus de détails.
Source: ATS
Puissantes déflagrations dans le sud de Beyrouth
Des explosions ont retenti dans le sud de Beyrouth aux premières heures de vendredi, selon des journalistes de l'AFP, des médias locaux faisant état de frappes israéliennes.
Des images de l'AFPTV ont montré de la fumée s'élever de la banlieue sud de la capitale libanaise considérée par Israël comme un fief du mouvement pro-iranien Hezbollah et frappée régulièrement depuis que le Liban a été entraîné dans la guerre au Moyen-Orient le 2 mars. L'armée israélienne n'a lancé aucun avertissement ou appel à évacuer en amont.
Source: AFP