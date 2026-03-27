Des enfants armés patrouillent dans les rues de Téhéran pour le compte des mollahs

Les forces de sécurité iraniennes recrutent des enfants âgés d'à peine 12 ans pour tenir des postes de contrôle à Téhéran et accomplir d'autres missions pendant la guerre, a déclaré jeudi un représentant des Gardiens de la révolution islamique (IRGC) à la télévision d'Etat. Depuis le début de la guerre, des postes de contrôle ont été mis en place dans tout Téhéran. Selon des habitants, certains sont occupés par des adolescents en civil, armés de mitrailleuses. C'est ce que rapporte l'agence de presse AFP.

La campagne de recrutement des mollahs porte le nom de «Pour l'Iran». L'âge minimum requis est de 12 ans. Rahim Nadali, un responsable des Gardiens de la révolution à Téhéran, a déclaré à la télévision d'Etat que des enfants dès l'âge de 12 ans pouvaient s'enrôler pour aider les Gardiens de la révolution et la milice de jeunesse Basij dans la lutte contre le «tyran mondial» – c'est-à-dire les Etats-Unis.

Les tâches des recrues comprennent notamment «la collecte de données de sécurité et les patrouilles opérationnelles». «Aux postes de contrôle et lors des patrouilles du Basij que l'on voit dans les villes, il y avait un très grand nombre de jeunes et d'adolescents volontaires qui souhaitaient participer», a affirmé Nadali. «Compte tenu de l’âge de ceux qui demandent à adhérer, nous avons désormais abaissé l’âge minimum à 12 ans, car même des enfants âgés de 12 à 13 ans souhaitent participer.»

Un habitant a déclaré à l'AFP: «Des pick-ups militaires équipés d'armes lourdes bloquent les rues et fouillent les voitures. On passe devant eux, et à peine 100 m plus loin, plusieurs voitures particulières transportant des jeunes armés d'Uzis arrêtent à nouveau les véhicules.» Les Uzis sont des mitraillettes. «Lorsqu'un missile frappe quelque part, la zone est immédiatement bouclée. Des adolescents non formés, armés de kalachnikovs, donnent des ordres aux gens et tirent régulièrement des coups de semonce en l'air», a-t-il ajouté pour décrire la situation.

Les Gardiens de la révolution iranienne figurent notamment sur la liste des organisations terroristes de l'UE. La France avait bloqué cette décision pendant des années, notamment en raison de la détention de deux ressortissants français en Iran. L'Iran a condamné cette décision.