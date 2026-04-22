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Des drones performants
L’Ukraine assure être au plus fort sur le front depuis un an

L'Ukraine affirme avoir atteint sa position militaire la plus forte depuis 2025, grâce aux drones et à une défense aérienne capable d'abattre 90% des missiles russes. Kiev espère renforcer sa position pour d'éventuelles négociations.
Publié: il y a 11 minutes
L’Ukraine affirme que sa position sur le front est la plus solide depuis un an.
Photo: IMAGO/NurPhoto
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AFP Agence France-Presse

La situation de l'Ukraine sur le front face à la Russie est actuellement au mieux depuis un an grâce aux drones et à une défense aérienne efficace, a affirmé le ministre ukrainien des Affaires étrangères. L'armée russe qui envahit l'Ukraine depuis 2022, n'a enregistré quasiment aucun gain territorial dans ce pays en mars, une première depuis deux ans et demi, selon l'analyse par l'AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW).

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«Notre position sur le champ de bataille est (...) la plus forte, ou la plus solide, qu'elle ait été au cours de l'année écoulée», a déclaré aux médias, dont l'AFP, le chef de la diplomatie ukrainienne Andriï Sybiga, dont les propos étaient sous embargo jusqu'à mercredi. «Nous avons minimisé l'avantage russe en effectifs grâce à l'utilisation de drones», a-t-il dit, en soulignant que l'amélioration de la situation sur le champ de la bataille permet à Kiev de renforcer sa position dans des négociations.

Selon lui, l'armée ukrainienne peut aujourd'hui abattre «jusqu'à 90%» de drones et missiles russes visant des villes ukrainiennes. Les experts expliquent les récentes difficultés russes sur le front par le succès de contre-attaques ukrainiennes locales, par la supériorité de Kiev dans le domaine des drones ainsi que par des problèmes de communication.

Une autre rencontre à venir?

Ces derniers mois, les troupes russes ont été coupés des terminaux Starlink, fournissant un accès à Internet par satellite, tandis que le Kremlin cherche à interdire complètement la messagerie Telegram. L'Ukraine a par ailleurs demandé son aide à la Turquie afin d'organiser une rencontre entre les présidents ukrainien et russe, a par ailleurs indiqué Andriï Sybiga.

«Nous sommes en faveur d'une rencontre, afin de donner une nouvelle dynamique» à des efforts de paix, a indiqué le ministre ukrainien. «Nous nous sommes adressés spécifiquement aux Turcs. Mais si une autre capitale, à part Moscou et la Biélorussie, organise une telle rencontre, nous irons», a-t-il ajouté.

Les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale sont au point mort, la guerre au Moyen-Orient ayant détourné l'attention des Etats-Unis à l'origine d'une médiation entre Kiev et Moscou.


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