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Rapport des renseignements suédois
La Russie «manipule» ses données économiques pour garder la face

Les renseignements suédois accusent Moscou de manipuler ses données économiques pour cacher une inflation et un déficit budgétaire élevés, tout en poursuivant ses objectifs en Ukraine, selon un rapport publié lundi.
Publié: il y a 18 minutes
La Russie est certainement en proie à «une inflation plus élevée et un déficit budgétaire plus importants» que ce qu'elle publie.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Les renseignements militaires suédois estiment que la Russie «manipule» ses données pour masquer sa véritable situation économique, tout en maintenant ses objectifs stratégiques notamment vis-à-vis de l'Ukraine. Les services de renseignement militaire et de sécurité suédois (Must) assurent dans un communiqué publié tard lundi que Moscou dissimule ses difficultés économiques afin d'"apparaître plus résiliente qu'elle ne l'est en réalité».

La Russie est certainement en proie à «une inflation plus élevée et un déficit budgétaire plus importants» que ce qu'elle publie officiellement, d'après le Must. «En dépit des prix élevés du pétrole observés ces derniers temps qui ont permis à la Russie d'accroître ses revenus, il faudrait que le prix du pétrole dépasse 100 dollars le baril pendant une année entière pour résorber le déficit budgétaire russe», est-il aussi écrit dans le communiqué.

Effet des sanctions

«La faiblesse de l'économie n'a pas de conséquence sur les objectifs stratégiques» du pays, ajoute toutefois Thomas Nilsson, chef du Must. Selon les renseignements militaires suédois, la Russie reste déterminée à poursuivre la guerre en Ukraine et à mener des activités «hybrides» dans les pays de l'UE et de l'OTAN.

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«C'est une décision politique et non économique», souligne Thomas Nilsson. «Cependant, les contraintes économiques et les sanctions ont un effet sur le type de capacités militaires que la Russie peut mobiliser, et sur la rapidité avec laquelle elle peut le faire».

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