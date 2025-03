Une influenceuse japonaise a été tuée alors qu'elle faisait un live dans les rues de Tokyo. Photo: keystone-sda.ch

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Une influenceuse japonaise de 22 ans a été tuée ce mardi en plein live sur les réseaux sociaux, poignardée dans une rue du centre-ville de Tokyo. Un homme, soupçonné d’avoir eu un différend financier avec elle, a été arrêté sur les lieux, indique la police locale.

Selon le «Kyodo News», Airi Sato a été attaquée vers 9h50 alors qu’elle marchait seule dans un quartier résidentiel dans l’arrondissement de Shinjuku. Elle était en direct sur l’application WhoWatch lorsqu’un homme l’a agressée avec un couteau de 13 centimètres.

Plus de 2 millions de yens prêtés

La jeune influenceuse a été poignardée une dizaine de fois au cou, au visage et à la poitrine, selon «The Japan Times». Avant d’être transportée à l’hôpital où elle a été déclarée morte, des images diffusées en direct la montre allongée sur le sol. Selon des médias locaux, c’est le suspect lui-même qui aurait pris des vidéos de sa victime.

L'homme arrêté par la police s'appelle Kenichi Takano et est âgé de 42 ans. Il aurait traqué la jeune femme grâce aux images publiées en direct sur l’application. Lors de son arrestation, un couteau couvert de sang a été trouvé à ses pieds et un autre dans son sac à dos. Il se tenait près de la victime et semblait calme, selon des témoins. Le suspect a pourtant déclaré n’avoir «pas eu l’intention de la tuer».

La police a précisé qu’Airi Sato et le suspect s’étaient connus en 2021 grâce à son activité sur les réseaux sociaux et qu’il aurait commencé à lui prêter de l’argent dès 2022. Le jour du crime, le suspect a indiqué à la police: «Nous avions un problème. Je lui avais prêté plus de 2 millions de yens (environ 12'000 francs suisses) mais elle ne me les a pas rendus.»