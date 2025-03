La police neuchâteloise est intervenue à Chez-le-Bart (NE), où une voiture a écrasé mortellement un piéton de 19 ans. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

En s'engageant sur un chemin de campagne depuis un terrain privé, ce mercredi 12 mars, un automobiliste de 87 ans a roulé sur un joggeur de 19 ans. Dans la commune de Chez-Le-Bart, sur le littoral neuchâtelois, le jeune homme s'est retrouvé coincé sous le véhicule. Une témoin a alerté les secours, mais malgré l'intervention immédiate de la Centrale neuchâteloise d'urgence (CNU), la victime a malheureusement succombé à ses blessures.

Une enquête de police devra déterminer les raisons de cet accident, dévoile un communiqué paru ce jeudi. «Les premiers répondants sont intervenus avant l'arrivée d'une ambulance et du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR)», détaille la communication des forces de l'ordre. Un hélicoptère de la REGA a également été mobilisé. «Malgré l'intervention rapide des secours et leurs efforts de réanimation, la victime, un jeune homme de 19 ans domicilié dans la région, a succombé à ses blessures», précise le communiqué de presse.

Le sénior pris en charge, une enquête ouverte

Quatre patrouilles de la police neuchâteloise ont été engagées sur cet événement. Les enquêteurs du Groupe technique routier (GTR) ont participé à effectuer les constats nécessaires à l'enquête. Un soutien psychologique a été mis en place pour accompagner la famille de la victime et la personne ayant appelé les secours.

Quant à l’automobiliste octogénaire, lui aussi domicilié dans les alentours, il a fait l’objet d’une prise en charge médicale. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour déterminer les causes et les circonstances exactes de cet accident. Toute personne «ayant des informations sur ce tragique accident» est priée de contacter la police neuchâteloise au 032 889 90 00.