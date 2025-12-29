DE
FR

Des comportements «inacceptables»
Unité militaire d'élite allemande secouée par des cas de violences

Le gouvernement allemand a dénoncé lundi des comportements inacceptables dans un régiment de parachutistes à Zweibrücken, où des soldats sont accusés de violences, sexisme et liens avec l'extrême droite, entraînant enquêtes et exclusions.
Publié: il y a 32 minutes
Image prétexte
Photo: IMAGO/Björn Trotzki
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le gouvernement allemand a condamné lundi des comportements «inacceptables» au sein d'un régiment de parachutistes. Des soldats y font l'objet d'enquêtes pour des violences, des comportements sexistes, de la consommation de drogues ou de l'affichage de symboles d'extrême droite.

Les enquêtes visant des membres du régiment de parachutistes 26 basé à Zweibrücken, dans le sud-ouest de l'Allemagne, près de la frontière française, ont démarré après le signalement de deux soldates en juin, selon le journal Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Depuis, selon le même journal, plusieurs dizaines de parachutistes ont été mis en cause, notamment pour des «incidents d'extrême droite et antisémites» et des «rituels violents», et une vingtaine de soldats ont déjà été exclus.

Parallèlement au remplacement du commandant du régiment, les procédures disciplinaires ont déjà conduit à plusieurs suspensions et révocations, a confirmé un porte-parole du ministère de la Défense, sans donner de chiffres, lors d'un point presse régulier du gouvernement.

«L'extrémisme de droite et des comportements sexuels inappropriés - ce sont les infractions en cause - ne sont pas tolérés au sein de la Bundeswehr», a déclaré Kenneth Harms, évoquant des incidents «inacceptables». Il a aussi dénoncé une «atteinte grave aux droits intimes de certaines personnes» qui a «aussi le potentiel de nuire à la réputation de la Bundeswehr dans son ensemble».

Plusieurs plaintes

Fin novembre, le parquet de Zweibrücken avait indiqué avoir reçu 19 plaintes, émanant de l'armée et de son instance disciplinaire, et visant des soldats sans grade et des sous-officiers de la caserne de cette unité d'élite.

La police mène des enquêtes pour de «possibles violations de la loi sur les stupéfiants ou de la loi sur le cannabis à usage personnel», mais aussi pour «des accusations d'incitation à la haine» et «d'utilisation de symboles d'organisations anticonstitutionnelles», terminologie associée aux mouvances néonazies.

Contacté lundi par l'AFP, le parquet a indiqué que les enquêtes étaient toujours en cours. «Aucune nouvelle plainte n'est venue s'ajouter entre-temps», a-t-il précisé. En 2020, un commando d'élite de l'armée allemande avait été en partie dissous, une vingtaine de ses membres étant soupçonnés d'appartenir à la mouvance néonazie.

