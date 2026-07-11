En Irak, des coupures d'électricité récurrentes déclenchent la colère des habitants de Kout. En pleine canicule à 44°C, des manifestations ont dégénéré samedi, blessant plus de 50 policiers et entraînant l'arrestation de 30 personnes.

AFP Agence France-Presse

Des centaines d'Irakiens ont manifesté samedi à Kout (est) pour dénoncer les coupures d'électricité en pleine vague de chaleur, donnant lieu à des affrontements avec les forces de sécurité, a constaté un journaliste de l'AFP.

Les manifestations avaient débuté vendredi soir et des dizaines de participants ont jeté des pierres en direction des forces de l'ordre, qui ont tiré des grenades de gaz lacrymogène et interpellé plus de 30 personnes, selon le journaliste de l'AFP sur place.

Des décennies de guerre ont laissé les infrastructures irakiennes dans un état de délabrement avancé, tandis que les pannes d'électricité s'aggravent chaque été, marqué par de fortes chaleurs.

Depuis plusieurs jours, les habitants de Kout, où les températures ont atteint 44 degrés, réclament une amélioration de l'approvisionnement en électricité et multiplient rassemblements et manifestations.

Des rassemblements récurrents

Deux responsables de santé locaux ont indiqué à l'AFP, sous couvert d'anonymat, que plus de 50 policiers avaient été blessés. L'un d'eux a précisé que leurs blessures étaient légères.

Le nombre de manifestants blessés reste en revanche inconnu, l'une des sources l'estimant à une trentaine. Les manifestants ont vraisemblablement renoncé à se rendre à l'hôpital par crainte d'être arrêtés, a expliqué un responsable.

Les rassemblements contre les coupures d'électricité sont récurrents en Irak, particulièrement l'été, lorsque les températures grimpent régulièrement jusqu'à 50 degrés. Malgré ses richesses pétrolières, l'Irak ne fournit que quelques heures d'électricité publique par jour à une grande partie de sa population.

Les foyers qui en ont les moyens ont recours à des générateurs privés pour alimenter réfrigérateurs et climatiseurs. Deuxième producteur de pétrole de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), l'Irak reste pourtant dépendant des importations pour satisfaire ses besoins en électricité.



