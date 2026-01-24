ATS Agence télégraphique suisse
Le Pentagone a annoncé vendredi que l’armée américaine recentrerait ses priorités sur la sécurité intérieure et la rivalité avec la Chine, au détriment du soutien aux alliés européens et internationaux.
«Tandis que les forces américaines se concentrent sur la défense de leur territoire et de la région indo-pacifique, nos alliés et partenaires assumeront la responsabilité de leur propre défense, avec un soutien essentiel, mais plus limité de la part des forces américaines», peut-on lire dans la nouvelle stratégie de défense nationale du département américain de la défense.
