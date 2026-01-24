DE
Politique de défense
Les Etats-Unis vont réduire leur soutien militaire aux alliés européens

L'armée américaine va privilégier la sécurité intérieure et la maîtrise de la Chine, a annoncé vendredi le Pentagone. Le soutien aux alliés d'Europe et d'ailleurs sera «plus limité».
Publié: 06:27 heures
Les forces américaines vont se concentrer sur la défense de leur territoire et de la région indo-pacifique, selon la nouvelle stratégie du département américain de la défense (archives).
Photo: Alex Brandon
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Pentagone a annoncé vendredi que l’armée américaine recentrerait ses priorités sur la sécurité intérieure et la rivalité avec la Chine, au détriment du soutien aux alliés européens et internationaux.

«Tandis que les forces américaines se concentrent sur la défense de leur territoire et de la région indo-pacifique, nos alliés et partenaires assumeront la responsabilité de leur propre défense, avec un soutien essentiel, mais plus limité de la part des forces américaines», peut-on lire dans la nouvelle stratégie de défense nationale du département américain de la défense.

