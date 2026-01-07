DE
Dans l'Atlantique Nord
Washington annonce avoir «saisi» le pétrolier russe dans l'Atlantique Nord

Les USA a annoncé la saisie du pétrolier russe Bella 1 dans l'Atlantique Nord pour violation des sanctions contre le Venezuela. Cette opération a mobilisé les garde-côtes et plusieurs ministères américains.
Publié: il y a 38 minutes
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi avoir «saisi» dans l'Atlantique nord un pétrolier battant pavillon russe qui était poursuivi depuis plusieurs jours par les garde-côtes américains dans le cadre du blocus de Washington visant des pétroliers liés au Venezuela.

«Le ministère de la Justice et le ministère de la Sécurité intérieure, en coordination avec le ministère de la Guerre, ont annoncé aujourd'hui la saisie du Bella 1 pour violation de sanctions américaines», a écrit sur X le commandement militaire américain pour l'Europe.

