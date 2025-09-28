Le Danemark interdit dès lundi les vols de drones civils jusqu'à vendredi pour sécuriser le sommet européen à Copenhague. Cette mesure fait suite à des survols suspects de drones près de sites militaires. Seuls les drones étatiques ou d'urgence seront autorisés.

Le Danemark va interdire les vols de drones civils pour la sécurité du sommet européen

Le Danemark interdit les drones civils dès lundi pour sécuriser le sommet européen prévu à Copenhague. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

AFP Agence France-Presse

Le Danemark va interdire les vols de drones civils à partir de lundi sur son territoire pour assurer la sécurité du sommet européen qui réunira durant la semaine les chefs de gouvernement à Copenhague, a annoncé dimanche le ministère des Transports.

De nouveaux drones ont été observés au-dessus de sites militaires danois dans la nuit pour la deuxième fois consécutive, a indiqué dimanche l'armée danoise, sans précisions sur les incidents ni la réponse de l'armée. La présence mystérieuse de drones au Danemark et en Norvège depuis le 22 septembre a entraîné la fermeture de plusieurs aéroports, Copenhague pointant du doigt la Russie, qui nie toute responsabilité.

Or, Copenhague doit accueillir un sommet européen mercredi et jeudi. «Le Danemark accueillera les dirigeants de l'UE la semaine prochaine, et nous accorderons une attention particulière à la sécurité. Par conséquent, de lundi à vendredi, nous fermerons l'espace aérien danois à tous les vols de drones civils», a déclaré le ministre des Transports, Thomas Danielsen, dans un communiqué.

«De cette manière, nous éliminons le risque que des drones ennemis puissent être confondus avec des drones légaux et vice-versa», a-t-il ajouté. Toute violation de cette interdiction est passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans, a précisé le ministère.

Simplifier le travail des forces de l'ordre

Le ministre de la Justice, Peter Hummelgaard, a déclaré dans le même communiqué que l'objectif de cette interdiction était de simplifier le travail des forces de l'ordre. «La police est en état d'alerte renforcée, et nos autorités doivent utiliser leurs forces si nécessaire pour protéger les Danois et nos invités», ajoute le communiqué.

Cette interdiction permettra à la police de ne pas avoir à «consacrer ses efforts aux drones civils», a-t-il encore dit. La police danoise a déclaré samedi avoir reçu plus de 500 signalements de vols de drones de la part du public danois, dont la plupart ont été jugés sans intérêt.

L'interdiction ne s'applique pas aux vols de drones militaires et aux drones exploités par l'Etat, y compris pour les opérations de police et d'urgence, ainsi qu'aux opérations de drones liées à la santé, a déclaré le ministère des Transports. La Norvège voisine enquête également depuis samedi sur «d'éventuelles observations par des drones» à proximité de sa plus grande base militaire, Orland, où sont stationnés ses avions de combat F-35.

Dimanche soir, toujours en Norvège, l'opérateur aéroportuaire Avinor a fait état d'une «activité de drones» observée à l'aéroport de Bronnoysund, l'un des quatre aéroports du nord de la Norvège où les restrictions aériennes et terrestres pour les drones avaient été étendues à 10 kilomètres du samedi au lundi, en tant que «mesure de précaution».