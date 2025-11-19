Cristiano Ronaldo invité au banquet d’Etat de Donald Trump
La star mondiale du football Cristiano Ronaldo a participé à un banquet d’Etat organisé par le président américain Donald Trump à Washington. Parmi les invités figuraient également le milliardaire Elon Musk et d’autres personnalités influentes.
Cristiano Ronaldo, attaquant du club Al-Nassr, accompagnait en réalité une délégation saoudienne dans le cadre de la visite officielle du prince héritier Mohammed ben Salmane.
Dans une interview, le footballeur portugais n'avait pas caché son admiration pour Donald Trump: «Il est capable de faire avancer les choses, j'aime les gens comme lui», soulignant sa volonté de pouvoir échanger avec le président américain.
Source: Ouest-France
Trump dit que l'Arabie saoudite devient un «allié majeur non-membre de l'Otan»
Donald Trump a annoncé mardi que l'Arabie saoudite devenait un «allié majeur non-membre de l'Otan», lors d'un dîner de gala donné à la Maison Blanche en l'honneur du prince hériter Mohammed ben Salmane en visite à Washington.
«Ce soir, je suis ravi d'annoncer que nous poussons notre coopération militaire à des sommets encore plus élevés en désignant officiellement l'Arabie saoudite comme un allié majeur non-membre de l'Otan, ce qui est quelque chose de très important pour eux», a déclaré le président américain.
Dix-neuf pays bénéficient actuellement de ce statut privilégié qui prévoit une étroite coopération militaire avec les Etats-Unis.
Source: AFP
Trump défend le prince héritier saoudien sur l'assassinat de Khashoggi
En plus d'offrir à Mohammed ben Salmane une spectaculaire réhabilitation diplomatique assortie d'importants accords dans la défense et l'énergie, Donald Trump a défendu avec vigueur mardi le prince héritier saoudien concernant l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018.
Ce dernier a obtenu la promesse d'une livraison «future» d'avions de combat F-35, d'une coopération renforcée dans le nucléaire civil, et d'un accès aux technologies américaines avancées en matière d'intelligence artificielle.
«Vous parlez d'une personne extrêmement controversée. Beaucoup de gens n'aimaient pas ce monsieur dont vous parlez. Que vous l'aimiez ou pas, des choses se sont produites», a lancé le républicain de 79 ans en réponse à une question sur Jamal Khashoggi, ancien chroniqueur du Washington Post.
Mohammed ben Salmane «n'était au courant de rien», a affirmé Donald Trump, qui s'en est pris violemment à la journaliste de la chaîne ABC qui posait la question. Il l'a accusée, pendant un échange dans le Bureau ovale en compagnie du prince héritier, de chercher à «embarrasser» celui qu'il qualifie de «très bon ami».
Source: AFP
Trump reçoit le prince héritier saoudien avec tous les égards
Donald Trump reçoit mardi le prince héritier saoudien, qu'il espère convaincre de normaliser les relations avec Israël en échange d'une coopération renforcée avec l'Amérique dans l'énergie et la défense.
Les Etats-Unis et l'Arabie saoudite signeront un accord-cadre sur le nucléaire civil lors de cette visite, la première depuis que le chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi a été tué en 2018 par des agents saoudiens.
Loin de la froideur témoignée après cet assassinat par son prédécesseur Joe Biden, qui avait promis de traiter Mohammed ben Salmane en «paria», le président américain affiche une franche complicité avec le prince.
Il a promis d'accéder à une demande très sensible de son allié, la livraison d'avions de combat avancés. «Nous vendrons des F-35» à Ryad, a déclaré lundi le milliardaire, qui a de semblables affinités avec plusieurs dirigeants autoritaires.
Source: AFP
«Nous pourrions avoir des discussions» avec le Venezuela de Maduro, dit Trump
Le président américain Donald Trump a évoqué dimanche de possibles «discussions» avec son homologue vénézuélien Nicolás Maduro. Les tensions sont fortes entre les deux pays, après que les Etats-Unis ont déployé une importante présence militaire dans les Caraïbes.
Le déploiement américain d'ampleur au large de l'Amérique latine vise officiellement à mener une campagne militaire contre le trafic de drogue à destination des Etats-Unis. «Nous pourrions avoir des discussions avec Maduro et nous verrons comment cela se passe», a déclaré Donald Trump à la presse, à l'aéroport international de Palm Beach, en Floride.
«Ils aimeraient discuter», a ajouté le républicain, alors que la justice américaine offre une récompense de 50 millions de dollars pour la capture du dirigeant vénézuélien. Washington accuse ce dernier d'être à la tête du «cartel des soleils», organisation dont des experts doutent de l'existence sous cette forme, décrivant plutôt un système de corruption profitant du crime organisé.
Source: AFP
Trois morts dans une nouvelle frappe américaine aux Caraïbes
Une nouvelle frappe américaine en mer des Caraïbes contre un bateau accusé de narcotrafic a fait trois morts, a annoncé mercredi le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth.
Cette frappe, qui porte à au moins 70 le nombre de morts dans ce type d'opérations, a été menée dans les eaux internationales et a visé «un navire exploité par une organisation terroriste», a précisé le dirigeant sur X.
Les Etats-Unis procèdent depuis début septembre à des frappes aériennes régulières dans le Pacifique et surtout dans les Caraïbes contre des bateaux qu'ils présentent comme appartenant à des trafiquants de drogue
Source: AFP
Trump signe le décret abaissant les droits de douane liés au fentanyl contre la Chine
Donald Trump a signé mardi un texte, diffusé par la Maison Blanche, qui abaisse à 10% contre 20% une surtaxe douanière imposée sur de nombreux produits chinois en représailles à l'action jugée insuffisante de la Chine contre le trafic de fentanyl et d'autres opioïdes vers les Etats-Unis.
Cette baisse était prévue dans un accord scellé récemment à Busan en Corée du Sud par le président américain et son homologue chinois Xi Jinping. La révision de Donald Trump, qui sera effective le 10 novembre, ramène les droits de douane pesant sur les produits chinois à 47%.
Xi Jinping «a accepté de tout mettre en oeuvre pour endiguer le flux» de cet opioïde mortel, qui a tué des milliers d'Américains, avait affirmé le président américain après la rencontre. Washington prévoit toutefois de surveiller que cet engagement chinois soit bien mis en oeuvre.
Source: AFP
Trump annonce renommer un proche d'Elon Musk à la tête de la Nasa
Après plusieurs revirements, Donald Trump a annoncé mardi renommer le milliardaire Jared Isaacman, un proche d'Elon Musk, pour prendre la tête de la puissante agence spatiale américaine (Nasa), après l'avoir pourtant écarté en mai.
«La passion de Jared pour l'espace, son expérience d'astronaute et son dévouement à repousser les limites de l'exploration, à percer les mystères de l'univers et à faire progresser la nouvelle économie spatiale font de lui la personne idéale pour mener la Nasa vers une nouvelle ère pleine d'audace», a justifié le président américain sur son réseau Truth Social.
Fin mai, le républicain avait retiré in extremis sa nomination pour prendre la tête de la Nasa, justifiant son revirement par un «examen approfondi des associations antérieures» de l'homme d'affaires, qui avait par le passé fait des dons à des élus démocrates.
Cette marche arrière était survenue au moment même où les relations entre Donald Trump et le multimilliardaire Elon Musk se dégradaient, les tensions entre les deux hommes ayant fini par exploser spectaculairement début juin.
Source: AFP
Le Canada prévoit un ralentissement économique en 2025 et 2026 à cause des droits de douane de Trump
Le Canada s'attend à un ralentissement de son économie en 2025 et 2026 par rapport aux prévisions en raison des effets des droits de douane imposés par les Etats-Unis et des incertitudes qui pèsent sur le commerce, a indiqué le gouvernement mardi en dévoilant son budget.
Les économistes interrogés par le gouvernement ont revu à la baisse les prévisions tablant désormais sur une croissance de 1,1% cette année (contre 1,9% prévu il y a un an) et de 1,2% en 2026 (contre 2,1% annoncé un an plus tôt).
Le pays prévoit aussi un déficit presque deux fois plus important que l'an passé, atteignant 78,3 milliards de dollars canadiens (48,4 milliards d'euros), dans son budget présenté mardi bâti autour d'investissement "historiques" visant à relancer son économie.
Le Premier ministre Mark Carney a axé son premier budget sur de grands projets d'infrastructure et une forte augmentation des dépenses militaires pour donner un nouveau souffle à son pays bousculé par le virage protectionniste de son voisin américain depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.
Source: AFP
Trump affirme que Russie et Chine mènent des essais nucléaires «mais n'en parlent pas»
Le président américain Donald Trump a affirmé que la Russie et la Chine mènent des essais nucléaires «mais n'en parlent pas», sans toutefois préciser leur nature, dans une interview à la chaîne américaine CBS diffusée dimanche.
«La Russie fait des essais, et la Chine fait des essais, mais ils n'en parlent pas, a assuré le président américain. On va faire des essais parce que d'autres font des essais. La Corée du Nord fait des essais. Le Pakistan fait des essais. Nous devons nous aussi en faire».
Donald Trump n'a cependant pas répondu précisément à une question portant sur la détonation même de charge nucléaire, que les Etats-Unis n'ont plus pratiqué depuis 1992. Son ministre de l'Energie Chris Wright a lui indiqué dimanche sur Fox News qu'il ne s'agissait «pas d'explosions nucléaires».
«Ce sont ce qu'on appelle des 'explosions non critiques', c'est à dire que vous testez toutes les autres parties d'une arme nucléaire pour vous assurer qu'elles composent la géométrie appropriée et qu'elles déclenchent l'explosion nucléaire, a-t-il expliqué. Les essais que nous allons faire sont sur des nouveaux systèmes, et une fois de plus, il s'agit d'explosions non nucléaires», a insisté le ministre.
Source: AFP
Les jours de Maduro à la tête du Venezuela sont comptés, dit Trump
Le président américain Donald Trump «pense» que les jours de Nicolás Maduro à la présidence du Venezuela sont comptés, a-t-il indiqué sur la chaîne télévisée américaine CBS dimanche. Il a minimisé en même temps la perspective d'une guerre contre ce pays.
A la question de savoir si les jours de Nicolás Maduro à la présidence du Venezuela étaient comptés, «je dirais que oui. Je pense que oui», a répondu le président américain. Les Etats-Unis vont-ils entrer en guerre avec le Venezuela?, a aussi été questionné Donald Trump: «J'en doute. Je ne pense pas».
La campagne aérienne américaine menée depuis le début septembre dans les Caraïbes contre des embarcations, présentées par Washington comme celles de trafiquants de drogue, a fait grimper les tensions régionales, en particulier avec le Venezuela. Les seize frappes connues ont fait au moins 65 morts.
Source: ATS