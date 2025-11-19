il y a 17 minutes

Cristiano Ronaldo invité au banquet d’Etat de Donald Trump

La star mondiale du football Cristiano Ronaldo a participé à un banquet d’Etat organisé par le président américain Donald Trump à Washington. Parmi les invités figuraient également le milliardaire Elon Musk et d’autres personnalités influentes.

Cristiano Ronaldo, attaquant du club Al-Nassr, accompagnait en réalité une délégation saoudienne dans le cadre de la visite officielle du prince héritier Mohammed ben Salmane.

Dans une interview, le footballeur portugais n'avait pas caché son admiration pour Donald Trump: «Il est capable de faire avancer les choses, j'aime les gens comme lui», soulignant sa volonté de pouvoir échanger avec le président américain.

Source: Ouest-France