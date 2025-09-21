DE
«Criblés de balles»
Trois corps de femmes transgenres découverts au Pakistan

Trois femmes transgenres ont été retrouvées assassinées à Karachi, au Pakistan. Le ministre de la province du Sindh a ordonné une enquête immédiate, soulignant l'urgence de protéger cette communauté vulnérable face à la montée des violences.
Publié: 13:24 heures
AFP Agence France-Presse

La police pakistanaise a découvert dimanche les corps «criblés de balles» de trois femmes transgenres sur le bord d'une route de ce pays marqué par les violences contre la communauté transgenre.

«Les corps criblés de balles de trois femmes transgenres ont été retrouvés», a déclaré à l'AFP Javed Ahmed Abro, responsable de la police de Karachi. «Nous sommes encore en train de confirmer leur identité», a-t-il dit, affirmant qu'il est «trop tôt pour déterminer le mobile de ces meurtres». Les corps ont été découverts peu après minuit dimanche dans le quartier de Memon Goth à Karachi.

Le ministre en chef de la province du Sindh a ordonné à la police «d'arrêter immédiatement les meurtriers». «Les personnes transgenres constituent un segment vulnérable de la société, et nous devons tous leur témoigner dignité et respect», a-t-il ajouté, dans un communiqué. Amnesty International fait état d'une augmentation inquiétante de la violence visant les personnes transgenres au Pakistan.

