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Coup dur pour Kennedy Jr.
Un juge suspend la refonte de la politique vaccinale américaine

Un juge fédéral a suspendu des réformes vaccinales initiées par Robert Kennedy Jr., ministre de la Santé. Cette décision bloque temporairement des changements controversés dans les recommandations aux États-Unis.
Publié: il y a 39 minutes
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La refonte de la politique vaccinale américaine a été initiée par le ministre de la Santé de Donald Trump, le vaccinosceptique Robert Kennedy Jr. (archives).
Photo: Ben Curtis
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ATS Agence télégraphique suisse

Un juge fédéral a suspendu lundi la refonte de la politique vaccinale américaine initiée par le ministre de la Santé de Donald Trump, le vaccinosceptique Robert Kennedy Jr., selon une décision consultée par l'AFP.

Cette suspension porte un coup dur aux politiques de santé de l'administration Trump. Elle bloque au moins temporairement des changements apportés par celle-ci aux recommandations et calendriers vaccinaux, auxquels des associations de soignants étaient vivement opposés.

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