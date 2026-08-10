DE
FR

Face aux menaces de Pyongyang
Les Etats-Unis et la Corée du sud vont mener des exercices militaires

La Corée du Sud et les Etats-Unis vont simuler dès lundi des combats contre une Corée Nord engagée en Ukraine. L’exercice annuel intégrera les enseignements tirés du conflit, notamment sur les drones, le GPS et le cyber.
Publié: 10.08.2026 à 12:49 heures
1/2
Les forces sud-coréennes et américaines doivent mener d'importants exercices simulant des combats contre des troupes nord-coréennes.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les forces sud-coréennes et américaines doivent mener la semaine prochaine d'importants exercices conjoints simulant des combats contre des troupes nord-coréennes aguerries par leur déploiement dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, a déclaré lundi un porte-parole de ces exercices.

Baptisé «Ulchi Freedom Shield», ces manoeuvres sont un rendez-vous estival régulier pour les forces armées sud-coréennes et leurs alliés américains, conçues pour les préparer à la défense contre le Nord, qui est par ailleurs doté de l'arme nucléaire. Pyongyang en a toujours été irrité, les dénonçant comme des répétitions générales en vue d'une invasion.

L'édition de cette année, qui durera 11 jours à partir du 17 août, tiendra compte de l'évolution du «caractère de la guerre», a déclaré le colonel Ryan Donald, porte-parole du Commandement combiné des forces américaines et sud-coréennes.

«Des soldats de la RPDC ont été déployés et ont combattu en Ukraine», a-t-il déclaré aux journalistes, utilisant l'acronyme pour le nom officiel du Nord, la République populaire démocratique de Corée.

«Ils en ont tiré des enseignements et les ont rapportés en Corée du Nord», a-t-il ajouté. «Cela modifie les capacités de la RPDC, et notre entraînement prend en compte cette menace.»

A lire également
La Corée du Nord tire un projectile vers la mer du Japon
«Missile non identifié»
La Corée du Nord tire un projectile vers la mer du Japon
Kim Jong Un équipe ses navires militaires d'armes nucléaires
Un pied de nez à Séoul
Kim Jong Un équipe ses navires militaires d'armes nucléaires

L'exercice – auquel participeront 18'000 soldats sud-coréens et des homologues issus du contingent américain de 28.500 militaires stationnés dans le pays – consacrera plus d'importance à la guerre de drones, aux perturbations de signal GPS et aux cyberattaques, a-t-il précisé.

Un soutien armé au Kremlin en Ukraine

La Corée du Nord a approfondi ses liens avec la Russie depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022. Pyongyang a envoyé des troupes et des munitions pour la guerre de Moscou en échange d'un soutien financier, de nourriture, de ressources énergétiques et de technologies militaires, selon des analystes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux dimanche qu'«une décision a été prise pour que 30 à 50'000 Nord-Coréens soient déployés sur le territoire de la Russie». «Ils étudient cette guerre», a-t-il ajouté.

Le président sud-coréen, Lee Jae Myung, considéré comme conciliant, a pris le contrepied de son prédécesseur, réputé pour sa fermeté, depuis son arrivée au pouvoir en juin 2025, offrant à Pyongyang des pourparlers sans conditions préalables. Mais les autorités de Corée du Nord n'ont pour l'instant pas donné suite à ces offres répétées.

Les deux pays restent techniquement en guerre, car le conflit de 1950-1953, déclenché par une attaque nord-coréenne, s'est terminé avec un armistice et non un traité de paix.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Présenté par
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
L'été, c'est ennuyeux?
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Articles les plus lus
    Articles les plus lus