Incident fou en Corée du Sud
Un ferry avec 267 personnes à bord s'échoue sur une île inhabitée

Un ferry sud-coréen transportant 267 personnes s'est échoué sur une île inhabitée au large de la côte sud-ouest du pays. Les garde-côtes ont lancé une opération d'évacuation, sans faire état de victimes pour le moment.
Publié: 15:34 heures
Photo: AP
AFP Agence France-Presse

Un ferry sud-coréen avec 267 personnes à bord s'est échoué mercredi sur une île inhabitée au large de la côte sud-ouest du pays, ont indiqué les garde-côtes.

Le navire était parti de l'île de Jeju à destination de la ville portuaire de Mokpo quand il s'est échoué vers 20h locales, selon les garde-côtes. «Il n'est à ce stade pas fait état de victimes», ont précisé les garde-côtes dans un communiqué. Des opérations étaient en cours pour évacuer les 246 passagers et 21 membres d'équipage.

Des photos diffusées par l'agence de presse Yonhap montraient la proue du navire échouée sur la côte boisée de l'île, ainsi que les passagers attendant leur évacuation, pour la plupart équipés de gilets de sauvetage. 

