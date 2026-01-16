Condamné à cinq ans de prison pour obstruction à la justice, l’ex-président sud-coréen Yoon Suk Yeol fait face à un autre procès bien plus lourd. Jugé pour insurrection après sa tentative de loi martiale en 2024, il risque la peine de mort. Verdict attendu en février.

Et peut être la peine de mort?

AFP Agence France-Presse

L'ex-président sud-coréen Yoon Suk Yeol a été condamné vendredi à cinq ans de prison pour obstruction à la justice et d'autres délits au terme du premier d'une série de procès pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale en décembre 2024.

Ce procès devant un tribunal de Séoul est distinct de celui intenté à M. Yoon pour «insurrection», l'accusation la plus grave, dans lequel le parquet a requis la peine de mort contre l'ancien chef d'Etat, et dont le verdict est attendu en février.