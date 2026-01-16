DE
FR

Et peut être la peine de mort?
L'ex-président sud-coréen Yoon Suk Yeol condamné à 5 ans de prison

Condamné à cinq ans de prison pour obstruction à la justice, l’ex-président sud-coréen Yoon Suk Yeol fait face à un autre procès bien plus lourd. Jugé pour insurrection après sa tentative de loi martiale en 2024, il risque la peine de mort. Verdict attendu en février.
Publié: 07:24 heures
L'ex-président sud-coréen Yoon Suk Yeol a été condamné vendredi à cinq ans de prison.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'ex-président sud-coréen Yoon Suk Yeol a été condamné vendredi à cinq ans de prison pour obstruction à la justice et d'autres délits au terme du premier d'une série de procès pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale en décembre 2024.

Ce procès devant un tribunal de Séoul est distinct de celui intenté à M. Yoon pour «insurrection», l'accusation la plus grave, dans lequel le parquet a requis la peine de mort contre l'ancien chef d'Etat, et dont le verdict est attendu en février.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus