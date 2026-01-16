AFP Agence France-Presse
L'ex-président sud-coréen Yoon Suk Yeol a été condamné vendredi à cinq ans de prison pour obstruction à la justice et d'autres délits au terme du premier d'une série de procès pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale en décembre 2024.
Ce procès devant un tribunal de Séoul est distinct de celui intenté à M. Yoon pour «insurrection», l'accusation la plus grave, dans lequel le parquet a requis la peine de mort contre l'ancien chef d'Etat, et dont le verdict est attendu en février.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Présenté par
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc