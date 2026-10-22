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Les écologistes alarmés
Le requin devenu célèbre en Corée du Sud est revenu là où il était coincé

Un requin-bouledogue de 3,5 mètres, surnommé «Bukhangi», est revenu dans un canal de Busan, en Corée du Sud, jeudi, après une évacuation ratée. Sa présence alarme les écologistes, qui y voient un effet du réchauffement climatique.
Publié: il y a 2 minutes
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Le requin «Bukhangi» revient dans son canal à Busan après son évacuation.
Photo: Cha Keun-ho/YONHAP via AP
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AFP Agence France-Presse

Tenace et malin. Le requin devenu célèbre en Corée du Sud, coincé depuis le mois dernier dans un canal de Busan, y est réapparu quelques heures après en avoir été évacué, ont annoncé les autorités jeudi, préoccupées par sa santé. L'animal, surnommé «Bukhangi» par les Sud-Coréens qui le suivent de près, avait été conduit hors du canal mercredi, guidé par des filets fixés à des pontons flottants mobiles.

Mais quelques heures après, il a plongé sous un filet censé l'empêcher de faire demi-tour et est revenu nager dans la voie d'eau où, à l'approche de l'hiver, les températures deviennent dangereuses pour sa santé.

Le requin-bouledogue de 3,5 mètres de long «se trouve à présent entre le filet extérieur et un filet intérieur installé 30 à 40 mètres (...) plus loin à l'intérieur du canal», a déclaré à l'AFP une responsable du ministère des Océans. Une nouvelle tentative pour le faire sortir, la quatrième, a donc débuté jeudi matin: le filet extérieur a été relevé pour que Bukhangi puisse quitter le canal.

Un signe alarmant

Ce requin, espèce que l'on trouve généralement dans les climats tropicaux, a suscité un engouement considérable dans le pays. Plus de 1,6 million de personnes se sont pressées le long du canal de Busan, ville portuaire du sud-est, pour l'apercevoir, suscitant un élan économique local inattendu et apprécié par les autorités.

Mais plutôt qu'une attraction, les organisations environnementales voient en sa présence en Corée du Sud un signe alarmant. Elles établissent un lien entre son apparition et le réchauffement des mers: la hausse des températures pousse les poissons des eaux chaudes vers le nord, les requins subtropicaux suivant ces proies dans la foulée.

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