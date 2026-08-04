La Corée du Sud a enregistré 16 décès liés à la chaleur depuis mi-mai. Le pays suffoque sous une canicule extrême, avec un record de 42,5°C battu dimanche et Séoul placée en alerte maximale, où les températures pourraient atteindre 40°C.

La chaleur extrême a déjà coûté la vie à 16 personnes en Corée du Sud

La chaleur extrême a déjà coûté la vie à 16 personnes en Corée du Sud

Plus de 42 degrés dans le sud du pays

AFP Agence France-Presse

Seize personnes ont succombé à des maladies liées à la chaleur depuis le 15 mai en Corée du Sud, a annoncé mardi le ministère de l'Intérieur du pays dont plusieurs régions suffoquent sous des températures extrêmes. Au total, 2025 personnes ont souffert de pathologies liées à la chaleur sur la période allant jusqu'à dimanche, et 16 en sont mortes, a détaillé le ministère dans un communiqué.

Sur la même période en 2025, 3170 personnes étaient tombées malades, pour 20 décès. Le record de température national a été battu trois fois au cours de la semaine dernière, pour s'établir dimanche à 42,5°C à Yangsan (sud-est), près de la grande ville portuaire de Busan.

La capitale, Séoul, est soumise mardi au niveau d'alerte maximal, en raison d'une «grave vague de chaleur». Le mercure devrait y tutoyer les 40°C.