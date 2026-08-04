Seize personnes ont succombé à des maladies liées à la chaleur depuis le 15 mai en Corée du Sud, a annoncé mardi le ministère de l'Intérieur du pays dont plusieurs régions suffoquent sous des températures extrêmes. Au total, 2025 personnes ont souffert de pathologies liées à la chaleur sur la période allant jusqu'à dimanche, et 16 en sont mortes, a détaillé le ministère dans un communiqué.
Sur la même période en 2025, 3170 personnes étaient tombées malades, pour 20 décès. Le record de température national a été battu trois fois au cours de la semaine dernière, pour s'établir dimanche à 42,5°C à Yangsan (sud-est), près de la grande ville portuaire de Busan.
La capitale, Séoul, est soumise mardi au niveau d'alerte maximal, en raison d'une «grave vague de chaleur». Le mercure devrait y tutoyer les 40°C.