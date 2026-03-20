Un incendie dans une usine de pièces automobiles à Daejeon a fait plus de 20 blessés graves. Quatorze personnes sont toujours portées disparues, selon les autorités.

14 disparus et 21 blessés graves dans un incendie d'usine en Corée du Sud

14 disparus et 21 blessés graves dans un incendie d'usine en Corée du Sud

AFP Agence France-Presse

Quatorze personnes sont portées disparues vendredi et plus de 20 autres sont gravement blessées à la suite d'un incendie dans une usine de pièces automobiles en Corée du Sud, ont indiqué les autorités. L'incendie s'est déclaré vers 13H00 (04H00 GMT) dans la ville de Daejeon, dans le centre du pays. Selon l'agence de presse Yonhap, les autorités ont émis un ordre généralement réservé aux feux qui dépassent les capacités de lutte contre les incendies des collectivités locales.

«Environ 45 personnes ont été blessées, et parmi elles, 21 seraient dans un état grave», a déclaré à l'AFP un responsable du service chargé des incendies du ministère de l'Intérieur. «On estime qu'environ 14 personnes sont toujours portées disparues», a-t-il ajouté. Le président Lee Jae Myung a demandé que soient mobilisée toutes les «ressources disponibles», personnel comme matériel, pour les opérations de sauvetage, a indiqué son cabinet.